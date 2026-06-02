Sławosz i Aleksandra Uznańscy-Wiśniewscy przekazali w mediach społecznościowych informację o narodzinach syna. Astronauta i posłanka opublikowali też zdjęcie, na którym widać potomka.

Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy powitali na świecie syna / Adam Burakowski/ / East News

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"Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn" - napisała para, a do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym widać rączkę niemowlęcia. To pierwszy potomek małżeństwa.



O Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim w ostatnich dniach znów było głośno w związku z konfliktem w Polskiej Agencji Kosmicznej . Astronauta podczas posiedzenia Rady POLSA miał zwracać uwagę na fakt, że w 2025 roku agencja miała wykorzystać jedynie 38 procent dotacji celowej z Ministerstwa Rozwoju, a w 2026 roku do końca maja nie wystąpiła jeszcze o nowe środki. W oficjalnym - cytowanym przez PAP - piśmie do Rady POLSA szefowa Agencji miała napisać, że Uznański-Wiśniewski "zakwestionował zaangażowanie Polskiej Agencji Kosmicznej w realizację programu IRIS2 poprzez stwierdzenie, iż projekt 'nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji'". Prezes POLSA uznała, że ta oraz inne "wypowiedzi pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego przekroczyły granice dozwolonego komentarza". Chciała też zakazu wypowiedzi dla astronauty.

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Sławosz i Aleksandra Uznańscy-Wiśniewscy

Sławosz i Aleksandra Uznańscy-Wiśniewscy są małżeństwem od stycznia 2025 roku. "Kochani, wraz ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim i naszymi rodzicami, Mają Marquardt-Uznańską i Piotrem Uznańskim & Piengjai i Radosławem Wiśniewskimi, chcielibyśmy poinformować Was, że zaręczyliśmy się ostatniego lata w Teksasie i 02.01.2025 wzięliśmy ślub podczas kameralnej ceremonii w naszej rodzinnej Łodzi. Serdecznie dziękujemy Pani prezydent Hannie Zdanowskiej za udzielenie nam ślubu" - pisała wówczas posłanka KO.

Aleksandra Wiśniewska jest posłanką od 2023 r. Wcześniej zajmowała się działalnością humanitarną, m.in. w Grecji, Turcji i Jordanii. Jej ojcem jest przedsiębiorca Radosław Wiśniewski, działający w branży odzieżowej. Jej matka, Piengjai Wiśniewska, pochodzi z Tajlandii.