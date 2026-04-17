Oto ile ton złota mamy

Narodowy Bank Polski informował na początku kwietnia, że posiadamy obecnie 580 ton złota. Od początku roku NBP kupił już 30 ton złota. W samym lutym kupił ok. 20 ton. Pod koniec ubiegłego miesiąca bank centralny posiadał przeszło 570 ton złota.

Z danych NBP z lutego wynika, że wartość złota na koniec lutego wynosiła ponad 339,8 mld zł - to wzrost o ponad 26 mld zł w stosunku do końca stycznia. W przeliczeniu na euro było to prawie 80,5 mld euro - wzrost o prawie 6 mld euro, a w dolarach posiadane przez NBP złoto było warte ponad 94,9 mld dolarów - to wzrost o ponad 6,2 mld dolarów.



"Wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny i wyniósł minus 35,7 mld zł" - informował w czwartek, 9 kwietnia, prezes Adam Glapiński .

"W związku z nową falą dezinformacji Narodowy Bank Polski informuje, że w czwartek, 9 kwietnia, niezrealizowany zysk na rezerwach złota w zasobach NBP wynosił 169 mld zł" - podał natomiast w zeszłą sobotę na swoim profilu na platformie X Narodowy Bank Polski.