Polskie złoto jest bezpieczne - zapewnia prezes NBP Adam Glapiński, stojąc przez skarbcem złota Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Narodowy Bank Polski pokazał zdjęcie, dodając, że prof. Glapiński jest pierwszym prezesem NBP, który osobiście dokonał inspekcji polskiego złota.

  • Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Prezes Glapiński pojechał na kontrolę

Oto ile ton złota mamy

Narodowy Bank Polski informował na początku kwietnia, że posiadamy obecnie 580 ton złota. Od początku roku NBP kupił już 30 ton złota. W samym lutym kupił ok. 20 ton. Pod koniec ubiegłego miesiąca bank centralny posiadał przeszło 570 ton złota.

Z danych NBP z lutego wynika, że wartość złota na koniec lutego wynosiła ponad 339,8 mld zł - to wzrost o ponad 26 mld zł w stosunku do końca stycznia. W przeliczeniu na euro było to prawie 80,5 mld euro - wzrost o prawie 6 mld euro, a w dolarach posiadane przez NBP złoto było warte ponad 94,9 mld dolarów - to wzrost o ponad 6,2 mld dolarów.

"Wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny i wyniósł minus 35,7 mld zł"informował w czwartek, 9 kwietnia, prezes Adam Glapiński

"W związku z nową falą dezinformacji Narodowy Bank Polski informuje, że w czwartek, 9 kwietnia,  niezrealizowany zysk na rezerwach złota w zasobach NBP wynosił 169 mld zł" - podał natomiast w zeszłą sobotę na swoim profilu na platformie X Narodowy Bank Polski. 

Zobacz również: