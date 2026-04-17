Polskie złoto jest bezpieczne - zapewnia prezes NBP Adam Glapiński, stojąc przez skarbcem złota Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Narodowy Bank Polski pokazał zdjęcie, dodając, że prof. Glapiński jest pierwszym prezesem NBP, który osobiście dokonał inspekcji polskiego złota.
