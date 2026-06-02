Słowacki parlament przyjął nowelizację ustawy o ruchu drogowym, która przewiduje surowsze kary za przekroczenie prędkości, nowe obowiązki dla pieszych oraz dodatkowe regulacje dotyczące hulajnóg i usług taksówkowych. Zmiany mogą wejść w życie już we wrześniu, jeśli podpisze je prezydent Peter Pellegrini.

Słowacja zaostrza przepisy drogowe. Wyższe mandaty i nowe zasady dla pieszych / Shutterstock

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Nowelizacja przewiduje znaczne zaostrzenie kar dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Mandat w wysokości 300 euro grozi za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h oraz poza terenem zabudowanym o ponad 60 km/h. To reakcja na rosnącą liczbę wypadków spowodowanych nadmierną prędkością.

Większe bezpieczeństwo pieszych

Zmiany mają również poprawić bezpieczeństwo pieszych. Zgodnie z nowymi przepisami, piesi nie będą mogli wchodzić na przejście dla pieszych, korzystając z telefonu komórkowego lub innych urządzeń ograniczających obserwację drogi. Zabronione będzie także nagłe wchodzenie na przejście.

Nowe regulacje obejmują także użytkowników hulajnóg elektrycznych i z silnikiem pomocniczym. Zakazane będzie korzystanie z pojazdów osiągających prędkość powyżej 25 km/h. Ponadto wprowadzono zakaz spożywania alkoholu przez pasażerów motocykli, tandemów oraz pojazdów turystycznych typu beerbike.

Nowelizacja wprowadza surowsze warunki dla usług taksówkowych oraz dodatkowe regulacje dotyczące parkowania w miastach i gminach. Zniesiono także zakaz zawracania na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną - manewr będzie dozwolony, o ile nie zabraniają tego znaki drogowe.

Nowelizacja ustawy trafi teraz do prezydenta Petera Pellegriniego. Jeśli zostanie podpisana, nowe przepisy zaczną obowiązywać od września tego roku.