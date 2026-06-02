​Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes Orlenu, został ponownie powołany na to stanowisko - poinformował we wtorek koncern. Powołano również członków zarządu - wszystkie osoby wybrane na nową kadencję, pełniły dotychczas swoje funkcje.

Ireneusz Fąfara - prezes Orlenu; pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję / Wojciech Olkusnik/ / East News

Wybrano zarząd Orlenu. Komunikat po posiedzeniu rady nadzorczej

Bez zmian na stanowisku prezesa Orlenu. Ireneusz Fąfara pozostanie prezesem koncernu na kolejną kadencję. Poza Fąfarą, rada nadzorcza na wtorkowym posiedzeniu powołała także pozostałych członków zarządu. Wszyscy pełnili dotychczas swoje funkcje.

Poza prezesem Fąfarą w skład zarządu Orlenu powołano:

Sławomira Jędrzejczyka - na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych,

Ireneusza Sitarskiego - wiceprezesa ds. downstream,

Roberta Soszyńskiego - wiceprezesa ds. operacyjnych,

Marka Balawejdera - wiceprezesa ds. consumers and products,

Marcina Wasilewskiego - wiceprezesa ds. rozwoju i inwestycji,

Sławomira Staszaka - wiceprezesa ds. energy,

Wiesława Prugara - wiceprezesa ds. upstream.

Nowa kadencja zarządu rozpocznie się następnego dnia po wygaśnięciu obecnie trwającej kadencji, czyli po dniu, w którym odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zatwierdzające sprawozdanie finansowe za 2025 rok.