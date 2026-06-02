Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu ogłosiło, że coroczna gala, przerwana w kwietniu z powodu próby zamachu na prezydenta Donalda Trumpa, odbędzie się ponownie 24 lipca. Organizatorzy zapowiadają zaostrzone środki bezpieczeństwa oraz bardziej kameralny charakter wydarzenia, podkreślając jednocześnie, że wolna prasa nie da się zastraszyć.

Uczestnicy kwietniowej gali po tym, jak padły strzały / MANDEL NGAN/AFP/East News / East News

Gala WHCA odbędzie się ponownie 24 lipca po przerwaniu jej w kwietniu z powodu próby zamachu na prezydenta Donalda Trumpa.

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Stowarzyszenie Korespondentów przy Białym Domu (WHCA) poinformowało we wtorek, że coroczna gala, która w tym roku została przerwana przez próbę zamachu na prezydenta Donalda Trumpa , zostanie zorganizowana ponownie 24 lipca. Przewodnicząca stowarzyszenia, Weijia Jiang z CBS, przekazała, że miejsce wydarzenia pozostaje na razie tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Jednak ujawnił je Donald Trump w swoim wpisie w social mediach.

Trump zapowiedział, że weźmie udział w wydarzeniu. Poinformował też, że gala odbędzie się w hotelu Waldorf Astoria nieopodal Białego Domu. Jak przypomniał, jest to hotel, który poprzednio nosił jego imię (Trump International Hotel), zanim został w 2021 sprzedany nowym właścicielom.

"To bardzo dobra wiadomość, bo nie możemy pozwolić, by szaleńcy zmieniali nasz styl życia, a nawet jego harmonogram" - napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social. "Nie wiem, czy wygłoszę te same, dość złośliwe oświadczenia, przynajmniej w odniesieniu do niektórych osób, ale wkrótce się przekonamy" - dodał. Trump mówił wcześniej, że przygotował ostre wystąpienie pod adresem prasy.

Przerwana gala i próba zamachu

Poprzednia gala WHCA odbyła się 25 kwietnia w hotelu Washington Hilton. Wydarzenie zostało nagle przerwane, gdy 31-letni Cole Allen próbował wtargnąć do sali balowej uzbrojony w pistolet i strzelbę. Jego celem był prezydent Donald Trump oraz członkowie jego gabinetu. Dzięki szybkiej reakcji Secret Service napastnik został zatrzymany tuż za pierwszym punktem kontrolnym. W trakcie wymiany ognia postrzelił jednego z funkcjonariuszy, trafiając w kamizelkę kuloodporną, jednak agent nie odniósł poważnych obrażeń.

Przewodnicząca WHCA, Weijia Jiang, podkreśliła, że gala będzie nie tylko okazją do realizacji programu stowarzyszenia, ale również symbolicznym wyrazem sprzeciwu wobec przemocy. W życiu Amerykanów nie ma miejsca na przemoc, a wolna prasa nie da się zastraszyć i zmusić do milczenia - zaznaczyła Jiang. Zapowiedziała, że wydarzenie będzie miało bardziej kameralny charakter, a organizatorzy wprowadzą dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Próba zamachu na Trumpa

Cole Allen, który próbował dokonać zamachu na prezydenta, został oskarżony o próbę zabójstwa głowy państwa, napaść na funkcjonariusza federalnego oraz przestępstwa związane z nielegalnym posiadaniem i użyciem broni. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.