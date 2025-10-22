Rząd Niemiec zdecydował się pokryć wynagrodzenia około 11 tysięcy lokalnych pracowników zatrudnionych w amerykańskich bazach wojskowych na terenie kraju w przypadku wstrzymania finansowania rządu USA. To reakcja na groźbę amerykańskiego shutdownu, który mógłby pozbawić zatrudnionych pensji, a tym samym naruszyć niemieckie prawo pracy.

Niemcy zapłacą lokalnym pracownikom baz USA podczas amerykańskiego shutdownu / Shutterstock

Niemcy postanowiły finansować wypłaty dla lokalnych pracowników amerykańskich baz wojskowych podczas shutdownu rządu USA.

W bazach USA w Niemczech pracuje około 11 tys. osób.

W politycznym sporze republikanie i demokraci obwiniają się nawzajem o brak porozumienia, które blokuje pełne finansowanie rządu, w tym wypłaty dla wojskowych.

Jak poinformowały w środę niemieckie władze, podjęto decyzję o uruchomieniu nadzwyczajnych środków finansowych, by zapewnić ciągłość wypłat dla lokalnych pracowników amerykańskich baz wojskowych. W przypadku tzw. shutdownu w Stanach Zjednoczonych, czyli czasowego wstrzymania działalności rządu federalnego z powodu braku porozumienia budżetowego, amerykańska administracja nie mogłaby wypłacać pensji swoim pracownikom cywilnym poza granicami kraju.

Według niemieckich przepisów prawa pracy brak wypłaty wynagrodzenia jest niezgodny z prawem, dlatego rząd federalny zdecydował się przejąć na siebie ten obowiązek. Związki zawodowe oraz przedstawiciele pracowników byli zaangażowani w rozmowy dotyczące rozwiązania tej sytuacji. Niemcy oczekują, że po zakończeniu shutdownu rząd USA zwróci poniesione koszty.

W amerykańskich bazach wojskowych na terenie Niemiec zatrudnionych jest około 11 tys. lokalnych pracowników cywilnych. Bazy te odgrywają kluczową rolę w obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie.

Budżetowy chaos w USA

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie nakazujące Pentagonowi wypłatę wynagrodzeń dla żołnierzy zawodowych mimo trwającego federalnego shutdownu. Decyzja ta ma na celu ochronę 1,3 miliona żołnierzy przed utratą pensji w czasie politycznego impasu dotyczącego budżetu.

Trump polecił szefowi Pentagonu, by wykorzystał dostępne środki z budżetu na rok fiskalny 2026 na wypłaty dla żołnierzy. W przeszłości, podczas podobnych kryzysów, Kongres uchwalał specjalne ustawy gwarantujące wypłaty dla wojskowych. Tym razem administracja Trumpa zapowiedziała, że wykorzysta pozostałe środki z budżetu Departamentu Obrony na badania i rozwój.

Nie jest jednak jasne, skąd zostaną pozyskane środki na kolejne wypłaty pod koniec października, jeśli shutdown będzie się przedłużał.

W sporze politycznym republikanie oskarżają demokratów o blokowanie wypłat dla żołnierzy, podczas gdy demokraci twierdzą, że republikanie nie chcą negocjować kompromisu. Republikanie kontrolują Izbę Reprezentantów, Senat i Biały Dom, ale do przegłosowania ustawy w Senacie potrzebują poparcia demokratów. Demokraci domagają się, by pakiet finansowy obejmował także przedłużenie subsydiów zdrowotnych dla 24 milionów Amerykanów.