Debata o ewentualnej współpracy CDU/CSU ze skrajnie prawicową i populistyczną Alternatywą dla Niemiec (AfD) wywołuje podziały wśród chadeków. Najnowszy sondaż pokazuje, że taki krok mógłby kosztować partię utratę znacznej części elektoratu. W sondażu AfD uzyskała najwyższe poparcie spośród wszystkich partii politycznych w Niemczech.

/ Shutterstock

39 proc. wyborców CDU/CSU deklaruje, że nie poparłoby partii w przypadku współpracy z AfD.

49 proc. nie widzi problemu w takim sojuszu, a 12 proc. nie ma zdania.

81 proc. wyborców chadeków uznaje AfD za partię skrajnie prawicową, 12 proc. za demokratyczną.

W niemieckim bloku chadeckim CDU/CSU trwa gorąca debata na temat stosunku do rosnącej w siłę Alternatywy dla Niemiec (AfD). Najnowszy sondaż instytutu Forsa ujawnia, że aż 39 proc. wyborców chadecji zadeklarowało, iż nie poparłoby swojej partii, gdyby ta zdecydowała się na współpracę z AfD. Jednocześnie niemal połowa ankietowanych (49 proc.) nie widzi problemu w ewentualnej koalicji z prawicowo-populistyczną partią, a 12 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

AfD - partia skrajnie prawicowa czy...?

Z badania wynika, że 81 proc. wyborców CDU/CSU postrzega AfD jako ugrupowanie skrajnie prawicowe. Tylko 12 proc. ankietowanych uznaje ją za partię demokratyczną. Te wyniki pokazują, jak bardzo podzielone są opinie na temat możliwej współpracy obu ugrupowań.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz stanowczo zadeklarował, że pod jego przywództwem CDU/CSU nie podejmie współpracy z AfD. Zapowiedział również zaostrzenie kursu wobec tej partii. Jego deklaracja to odpowiedź na trwającą w partii dyskusję o tzw. zaporze ogniowej, czyli polityce izolowania AfD. Jednak nie wszyscy politycy CDU są zgodni - szczególnie we wschodnich landach, gdzie AfD cieszy się dużym poparciem, pojawiają się głosy za złagodzeniem stanowiska. Wśród nich jest m.in. były sekretarz generalny CDU Peter Tauber.

AfD liderem sondaży, CDU/CSU tuż za nią

W najnowszym badaniu Forsa AfD uzyskała najwyższe poparcie spośród wszystkich partii - 26 proc. Blok CDU/CSU znalazł się na drugim miejscu z wynikiem o dwa punkty procentowe niższym. Trzecia w sondażu SPD może liczyć na 14 proc. głosów.

Rok 2026 zapowiada się jako kluczowy dla niemieckiej sceny politycznej. W pięciu krajach związkowych oraz w Berlinie odbędą się wybory do lokalnych parlamentów. AfD jest szczególnie silna w Saksonii-Anhalcie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie według sondaży może liczyć nawet na 39 proc. poparcia. Partia już zapowiada walkę o stanowisko premiera w jednym z landów.