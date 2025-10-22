Już za kilka lat naddźwiękowe podróże pasażerskie mogą znów stać się rzeczywistością. Nowy samolot Overture firmy Boom Supersonic ma skrócić czas lotu z Wielkiej Brytanii do USA nawet o 3 godziny.

Pasażerski samolot naddźwiękowy Overture może pojawić się w regularnych lotach już w 2029 roku.

Czas przelotu z Londynu do Nowego Jorku skróci się do około 3 godzin i 40 minut.

Overture ma być cichszy i bardziej ekologiczny od uziemionego prawie 20 lat temu Concorde’a.

Po niemal 20 latach od wycofania Concorde’a podróże z prędkością przekraczającą barierę dźwięku mogą wrócić na stałe. Firma Boom Supersonic zapowiada, że ich najnowszy samolot Overture będzie gotowy do obsługi pasażerów już w 2029 roku. Nowa maszyna ma pokonywać trasę z Londynu do Nowego Jorku w zaledwie 3 godziny i 40 minut, czyli o ponad 3 godziny szybciej niż obecnie.

Przełomowa decyzja w USA

Kluczowym krokiem w kierunku powrotu naddźwiękowych lotów była decyzja władz amerykańskich o zniesieniu wieloletniego zakazu lotów naddźwiękowych nad lądem. Ustawa uchwalona w czerwcu 2025 roku otwiera drogę do testów i wdrożenia nowych technologii na szeroką skalę.

Overture będzie osiągał prędkość Mach 1,7, a nad wodą nawet dwukrotnie większą. Samolot pomieści od 60 do 80 pasażerów i będzie latał na wysokości do 18 000 metrów. Nowoczesne technologie mają ograniczyć hałas, który był głównym problemem Concorde’a. Linie lotnicze United, American Airlines i Japan Airlines już złożyły zamówienia na nowe maszyny.

Dla kogo superszybkie loty?

Eksperci zwracają uwagę, że naddźwiękowe podróże nie będą dostępne dla wszystkich. Nowe samoloty mają być przeznaczone głównie dla pasażerów premium, którym zależy na czasie i komforcie. Dla większości podróżnych bardziej opłacalne pozostaną większe, bardziej ekonomiczne samoloty.

Według zapowiedzi firmy Boom Overture ma obsługiwać nawet 600 tras na całym świecie.