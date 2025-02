Już nie tylko po tańsze paliwo. Niemcy coraz częściej podróżują do Austrii, by zwrócić butelki i skrzynki objęte kaucją. W przypadku skrzynki po piwie zwrot jest dwa raz większy niż po niemieckiej stronie granicy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dotychczas Niemcy przyjeżdżali do Austrii głównie po to, by kupować tańsze paliwo. Teraz mają kolejny powód, by odwiedzać swoich sąsiadów - kaucję za butelki zwrotne. W ostatnim czasie austriacki przemysł piwowarski podniósł kwotę zwrotu za szklane opakowania z dziewięciu do 20 centów, podczas gdy w Niemczech kwota ta nadal wynosi osiem centów.

Osobną kategorię stanowią transportery (tzw. skrzynki), za które kaucja w Austrii wynosi trzy euro i jest dwa razy wyższa niż w Niemczech. Niemcy wykorzystują fakt, że nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy oddawana do skupu butelka została zakupiona na miejscu, czy przywieziona z zagranicy. Problem w szczególności dotyczy browarów, które swoje napoje sprzedają na terytorium obu krajów.

"W pierwszych dniach po zmianie wysokości kaucji tendencja była katastrofalna" - mówi w rozmowie z portalem ORF Christian Thiel z browaru Schoenramer w Petting. Zakład znajduje się 13 kilometrów od granicy. "Zdarzało się, że ktoś podjechał pod mały sklep z napojami z przyczepą załadowaną pięćdziesięcioma skrzynkami" - mówi Thiel.

Florian Berger, rzecznik Austriackiego Stowarzyszenia Browarów, uważa, że należy rozważyć wprowadzenie przepisów, które pozwalałyby sprzedawcom na odmawianie przyjmowania "hurtowych" dostaw butelek czy skrzynek, a akceptowanie jedynie liczby odpowiadającej spożyciu w ramach gospodarstwa domowego. Oprócz tego handlowcy powinni mieć prawo odmowy przyjmowania opakowań po produktach, których nie mają w swojej ofercie.

Co roku około sześciu procent butelek po piwie będących w obiegu trafia do śmieci, tymczasem każdą butelkę można wykorzystać nawet 40 razy.