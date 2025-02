Przed nami chłodny dzień i mroźna noc, z temperaturą nawet do minus 14 stopni na południowym zachodzie. Wygląda jednak na to, że zima powoli jest w odwrocie. Pod koniec tygodnia na termometrach będzie nawet 10 stopni. "Po weekendzie może znów pojawić się wiosna" - mówi RMF FM synoptyk Grzegorz Walijewski z IMGW.

Zdjęcie ilustracyjne / Marek Bazak / East News

Tak zimno w Polsce nie było dawno. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej minionej nocy w południowej części kraju lokalnie temperatura spadła poniżej minus 15 stopni Celsjusza. Jeszcze mroźniej było w obszarach górskich. Tam temperatura spadła nawet poniżej minus 22 stopni.

W poniedziałek - jak informowaliśmy - tatrzańskim Litworowym Kotle zanotowano minus 41,1 st. To najniższa temperatura w historii pomiarów w Polsce.

Jaka pogoda we wtorek?

Najbliższe godziny nadal będą chłodne. Jak podają synoptycy IMGW, we wtorek w ciągu dnia temperatura będzie się wahała od minus 2 do plus 2 stopni. W rejonach górskich termometry wskażą natomiast od minus 7 do minus 3 "kresek".

Na północy i północnym wschodzie pojawi się przelotny śnieg, na Warmii prognozowany jest przyrost pokrywy białego puchu o 5 cm, lokalnie nawet 10 cm. Na pozostałym obszarze będzie na ogół pogodnie.

Bardzo zimno będzie także w nocy. Temperatura na południowym wschodnie spadnie nawet do minus 14 stopni.

Kiedy ocieplenie?

Synoptyk Grzegorz Walijewski z IMGW powiedział, że od czwartku pogoda powoli zacznie się zmieniać, a do naszego kraju zacznie docierać cieplejsze powietrze.

Właśnie w czwartek termometry w niektórych miejscach na zachodzie Polski pokażą w ciągu dnia 4 stopnie. Jeszcze cieplej ma być w piątek. Tego dnia mieszkańcy zachodniej części kraju zobaczą na termometrach już nawet 8 stopni.

Wciąż zimno będzie jednak na północnym wschodzie, gdzie temperatura w czwartek wyniesie nawet minus 1 stopień, a w piątek - 0.

Nadal bardzo zimne będą noce. W niektórych miejscach mróz nadal będzie dwucyfrowy.

Weekend zapowiada się jeszcze cieplej. W sobotę termometry wskażą od 3 do 10 stopni, a w niedzielę - od 4 do 10 "kresek".