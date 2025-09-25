Nikt z nas nie chciałby zostać okradziony z zakupów. Jak może wyglądać ekstremalna wersja takiej sytuacji? Przekonała się o tym rodzina wypoczywająca na wakacjach w Gatlinburgu w amerykańskim stanie Tennessee. Zakupy spożywcze zabrał jej z bagażnika samochodu niedźwiedź czarny.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Gdy jechaliśmy samochodem, widzieliśmy niedźwiedzicę z dwójką młodych w odległości kilku mil - powiedziała agencji Storyful Kari Schmidt, okradziona z zakupów turystka, która uwieczniła niecodzienną sytuację na nagraniu. Niedźwiedzica musiała wyczuć zapach z naszej torby - zasugerowała.

Na filmie widać, jak do bagażnika pickupa ku zaskoczeniu turystów, którzy stali bardzo blisko, podchodzi samica niedźwiedzia czarnego z dwójką młodych. Zwierzę stoi na dwóch łapach i uderza o tylną burtę bagażnika, by odstraszyć ludzi. Potem wskakuje do środka i - mimo głośnych protestów - zabiera torbę z zakupami spożywczymi. Po chwili ucieka, trzymając ją w pysku.

Na szczęście turyści w kluczowym momencie odsunęli się od niedźwiedzi i nikt nie został poszkodowany.