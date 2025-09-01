Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Dolinie Kościeliskiej. Do sieci trafiło nagranie ukazujące uciekającego przed niedźwiedziem turystę. Jest to niewątpliwie bezceremonialne przypomnienie, że niedźwiedzie brunatne to symbol dzikiej przyrody Tatr i o spotkanie z nimi nietrudno. Ucieczka nie jest dobrym pomysłem. Jak więc się zachować w tej zagrażającej życiu sytuacji?

Niedźwiedź gonił turystę w Dolinie Kościeliskiej / Shutterstock/screen Tatromaniak FB, autor nagrania: Maciej Frankowski / Shutterstock

Na facebookowym profilu Tatromaniak ukazał się filmik autorstwa Macieja Frankowskiego. Na wideo widać niedźwiedzia, który biegnie za uciekającym w przerażeniu turystą. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w Dolnie Kościeliskiej. Turysta zapewne zadziałał odruchowo, jednak popełnił ogromny błąd. Nie powinno się uciekać przed niedźwiedziem, ponieważ zwierzę zareaguje na nas, jak zdobycz i będzie próbowało nas gonić, a poza tym, co ważne, niedźwiedzie są bardzo szybkie.

"Populacja niedźwiedzi w Tatrzańskim Parku Narodowym od lat utrzymuje się na poziomie kilkunastu osobników. Przebywają głównie na terenie TPN, ale niejednokrotnie przekraczają jego granice, odwiedzając podtatrzańskie miejscowości" - informuje TPN. Co więc zrobić w przypadku spotkania niedźwiedzia?

Niedźwiedź spotkany na szlaku. Co wtedy robić?

Osoby wybierające się w Tatry powinny pamiętać o podstawowych zasadach:

nie należy się zbliżać do niedźwiedzia,

nie należy biec, a cicho i powoli się wycofać,

nie należy patrzeć drapieżnikowi w oczy, ponieważ dla zwierzęcia to sygnał agresji,

gdy jednak widzimy, że jesteśmy narażeni na bezpośredni atak, warto spokojnie położyć przed sobą jakiś przedmiot (plecak, kurtkę, etc.),

można ewentualnie położyć się na brzuchu lub w pozycji embrionalnej i rękami osłonić szyję i głowę.

Nalepiej jednak pomyśleć o zagrożeniu wcześniej i, jak apeluje Tatrzański Park Narodowy, nie schodzić z wyznaczonych szlaków turystycznych, nie hałasować, i przede wszystkim nie zostawiać na szlaku śmieci czy resztek jedzenia. W żadnym wypadku nie należy też dokarmiać dzikich zwierząt.