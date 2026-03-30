Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w poniedziałkowy poranek w Hill Country College Preparatory High School w Bulverde w Teksasie. 15-letni uczeń otworzył ogień do nauczycielki, po czym odebrał sobie życie. Szkoła została natychmiast zamknięta, a na miejscu pojawiły się służby ratunkowe i policja.

Strzelanina w szkole w Teksasie

Według informacji przekazanych przez biuro szeryfa hrabstwa Comal, tuż po rozpoczęciu zajęć 15-letni uczeń wszedł do jednej z sal lekcyjnych i oddał strzał w kierunku nauczycielki.

Następnie, w obecności przerażonych uczniów, skierował broń na sobie. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe oraz policję. Nastolatek zmarł na miejscu w wyniku samobójczego strzału.

Jak informuje agencja AP, ranna nauczycielka została przetransportowana do szpitala w San Antonio. Jej stan pozostaje nieznany - służby nie udzielają szczegółowych informacji, powołując się na dobro prowadzonego śledztwa oraz prywatność poszkodowanej i jej rodziny.

Szkoła pod specjalnym nadzorem

W momencie, gdy padły strzały, w szkole wybuchła panika. Dyrekcja natychmiast zarządziła lockdown - wszyscy uczniowie i pracownicy zostali zamknięci w klasach, a na teren placówki nie wpuszczano osób z zewnątrz.

Policja i służby ratunkowe zabezpieczyły budynek, a uczniów ewakuowano do pobliskiej szkoły średniej, gdzie mogli bezpiecznie oczekiwać na spotkanie z rodzicami.

To najgorszy koszmar każdego rodzica. Nie mogłem uwierzyć, gdy usłyszałem, co się stało - mówił jeden z ojców, który przyjechał na miejsce zaraz po otrzymaniu alarmującej wiadomości.

Na razie nie są znane motywy działania 15-letniego ucznia. Biuro szeryfa prowadzi intensywne śledztwo, przesłuchiwani są świadkowie, analizowane są nagrania z monitoringu oraz wpisy w mediach społecznościowych. Śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy - od osobistych problemów nastolatka, przez konflikty w szkole, aż po możliwe inspiracje zewnętrzne.

W najbliższych dniach w szkole odbędą się spotkania z psychologami i doradcami, a zajęcia zostaną zawieszone do odwołania.

Hill Country College Preparatory High School to placówka, która słynie z nowoczesnego podejścia do edukacji. Szkoła działa w ramach Comal Independent School District i skupia się na przygotowaniu uczniów do studiów wyższych. Jej program nauczania opiera się na tzw. STEAM - nauce, technologii, inżynierii, sztuce i matematyce. Uczniowie mają do wyboru liczne przedmioty dodatkowe, takie jak cyberbezpieczeństwo czy inżynieria.