W Helsinkach oficjalnie otwarto najdłuższy most w Finlandii. Kruunuvuorensilta, bo tak nazywa się nowa przeprawa, ma prawie 1200 metrów długości i jest wyjątkowym projektem na skalę światową. Most przeznaczony jest wyłącznie dla transportu publicznego, pieszych oraz rowerzystów.

Most Kruunuvuorensilta / https://helsinki.contenthub.fi/ / Materiały prasowe

W sobotę, 18 kwietnia, tysiące mieszkańców Helsinek oraz turystów zebrało się, by wspólnie świętować otwarcie mostu Kruunuvuori (Kruunuvuorensilta). Najpierw nową przeprawę przeszli piesi, następnie przejechali nią rowerzyści. W wydarzeniu wzięli udział także kajakarze, którzy podziwiali most z perspektywy wody.

Oficjalny testowy przejazd tramwaju odbył się już w marcu, jednak regularne kursy transportu publicznego ruszą na początku przyszłego roku.

Most, który zmienia Helsinki

Most Kruunuvuorensilta / https://helsinki.contenthub.fi/ / Materiały prasowe

Nowy most połączył dwie wyspy nad wodami zatoki, znacząco ułatwiając komunikację między centrum Helsinek a wschodnimi dzielnicami miasta. Most na stałe zmieni geografię Helsinek, przybliżając dalej położone obszary do ścisłego centrum - podkreślił burmistrz fińskiej stolicy, Daniel Sazonov.

Przeprawa została zaprojektowana z myślą o przyszłości - główne elementy konstrukcyjne mają wytrzymać nawet 200 lat.

Imponująca konstrukcja i bezpieczeństwo

Kruunuvuorensilta to most wantowy, którego centralny pylon mierzy aż 135 metrów wysokości. Dla porównania, znana wieża Stadionu Olimpijskiego w Helsinkach ma 72 metry.

Ze względu na silne wiatry, które często występują na wybrzeżu, most może być czasowo zamykany z powodów bezpieczeństwa.

Budowa mostu rozpoczęła się jesienią 2021 roku i pochłonęła około 130 milionów euro.