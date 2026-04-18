Wyobraź sobie węża dłuższego niż autobus, grubszego niż pień drzewa i cięższego niż samochód terenowy. Titanoboa – największy wąż, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi – był prawdziwym królem prehistorycznych dżungli. Według National Geographic, ten potężny gad mógłby połknąć dorosłego człowieka na raz, a jego ulubioną przekąską były… krokodyle. Na szczęście dla nas, titanoboa wyginął miliony lat temu, ale jego historia wciąż fascynuje naukowców i miłośników przyrody na całym świecie.

Wizualizacja węża / Cover Images/East News / East News

Po więcej ciekawych treści wejdź na stronę główną RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W świecie, gdzie nawet krokodyle musiały mieć się na baczności, titanoboa był niekwestionowanym królem. Ten największy wąż w historii Ziemi osiągał długość aż 15 metrów i ważył ponad tonę. Dla porównania - to tyle, ile waży dorosły niedźwiedź polarny, a długość titanoboa przekraczała długość miejskiego autobusu. Jak podaje National Geographic, w najgrubszym miejscu jego ciało miało blisko metr szerokości - to więcej niż szerokość przeciętnego biurka.

Historia titanoboa zaczyna się w tropikalnej Kolumbii, na terenie wyrobisk kopalni Cerrejon. To właśnie tam paleontolodzy natrafili na szczątki tego prehistorycznego giganta. Badacze ustalili, że titanoboa żył około 60-58 milionów lat temu, w okresie paleocenu, kiedy średnia temperatura w Ameryce Południowej wynosiła od 30 do 34 stopni Celsjusza. Takie warunki sprzyjały rozwojowi ogromnych gadów - i to właśnie dlatego titanoboa mógł osiągnąć tak imponujące rozmiary.

Wąż, który połykał krokodyle

Titanoboa był prawdziwym postrachem prehistorycznych rzek i mokradeł. Ten gigantyczny wąż polował głównie w wodzie, gdzie czaił się na swoje ofiary, zanurzony wśród roślinności. Jego menu było imponujące - od ogromnych ryb tarponów, wielkich jak współczesne rekiny, po krokodyle osiągające nawet siedem metrów długości. Titanoboa był dusicielem - oplatał swoje ofiary potężnym ciałem, a następnie połykał je w całości. Z późniejszych badań wynika, że był głównie rybożerny.

Choć dziś trudno sobie wyobrazić, by taki gigant mógł zamieszkiwać nasze lasy, naukowcy podkreślają, że to nie działalność człowieka doprowadziła do wyginięcia titanoboa. Kluczowym czynnikiem była temperatura. Titanoboa, jak wszystkie gady, był zmiennocieplny - do życia potrzebował ciepłego klimatu. Gdy klimat Ziemi zaczął się ochładzać, tak wielki wąż nie był już w stanie przetrwać.

Współcześnie tak wielkie węże już nie występują. Najdłuższe są pytony siatkowe, które potrafią mierzyć nawet 9 metrów. Natomiast najcięższym wężem na świecie jest anakonda zielona. Dojrzała samica może ważyć nawet 250 kg.

Rekonstrukcja giganta w Smithsonian Institution

Dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak wyglądał ten prehistoryczny potwór, amerykański Smithsonian Institution przygotował niezwykłą rekonstrukcję titanoboa. Model węża robi ogromne wrażenie - zarówno na dorosłych, jak i na dzieciach. To nie tylko atrakcja turystyczna, ale także ważny element edukacyjny, pokazujący, jak fascynująca i nieprzewidywalna była historia życia na naszej planecie.

Rekonstrukcja węża w Smithsonian Institution / Erik Pendzich/Rex / Rex Features/EAST NEWS / East News

Fascynacja titanoboa nie kończy się na muzeach. W 2011 roku Charlie Brinson stworzył robota inspirowanego tym gigantycznym gadem. Mechaniczny wąż prezentowany jest na festiwalach i pokazach naukowych.