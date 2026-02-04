Przedstawiamy program zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Rywalizacja potrwa od 4 do 22 lutego 2026 roku. Poniżej szczegółowy terminarz igrzysk dzień po dniu.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)
curling
19.05 faza grupowa MIX
curling
10.05 faza grupowa MIX
14.35 faza grupowa MIX
19.05 faza grupowa MIX
hokej na lodzie
12.10 kobiety, grupa B: Szwecja - Niemcy
14.40 kobiety, grupa B: Włochy - Francja
16.40 kobiety, grupa A: USA - Czechy
21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Kanada
snowboard
19.30 Big Air M, kwalifikacje
CEREMONIA OTWARCIA - 20.00
curling
10.05 faza grupowa MIX
14.35 faza grupowa MIX
hokej na lodzie
12.10 kobiety, grupa B: Francja - Japonia
14.40 kobiety, grupa A: Czechy - Szwajcaria
łyżwiarstwo figurowe
9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny
11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki
13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki
biegi narciarskie
13.00 bieg łączony 10+10 km K
łyżwiarstwo szybkie
16.00 3000 m K
narciarstwo alpejskie
11.30 zjazd M
skoki narciarskie
19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa
snowboard
19.30 Big Air M
----------
curling
10.05 faza grupowa MIX
14.35 faza grupowa MIX
19.05 faza grupowa MIX
hokej na lodzie
12.10 kobiety, grupa B: Niemcy - Japonia
14.40 kobiety, grupa B: Szwecja - Włochy
16.40 kobiety, grupa A: USA - Finlandia
21.10 kobiety, grupa A: Szwajcaria - Kanada
łyżwiarstwo figurowe
19.45 zawody drużynowe: soliści, program krótki
22.05 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec dowolny
narciarstwo dowolne
10.30 slopestyle K, kwalifikacje
14.00 slopestyle M, kwalifikacje
saneczkarstwo
17.00 jedynki M, 1. ślizg
18.32 jedynki M, 2. ślizg
skoki narciarskie
18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa
biathlon
14.05 sztafeta 4x6 km MIX
biegi narciarskie
12.30 bieg łączony 10+10 km M
łyżwiarstwo figurowe
21.55 zawody drużynowe: soliści, program dowolny
łyżwiarstwo szybkie
16.00 5000 m M
narciarstwo alpejskie
11.30 zjazd K
saneczkarstwo
18.34 jedynki M, 4. ślizg
snowboard
14.29 slalom gigant równoległy K, finał
14.39 slalom gigant równoległy M, finał
----------
curling
10.05 faza grupowa MIX
14.35 faza grupowa MIX
19.05 faza grupowa MIX
hokej na lodzie
16.40 kobiety, grupa B: Francja - Szwecja
21.10 kobiety, grupa A: Czechy - Finlandia
łyżwiarstwo figurowe
19.30 zawody drużynowe: pary sportowe, program dowolny
20.45 zawody drużynowe: solistki, program dowolny
saneczkarstwo
17.00 jedynki M, 3. ślizg
snowboard
9.00 slalom gigant równoległy K, kwalifikacje
9.30 slalom gigant równoległy M, kwalifikacje
13.00 slalom gigant równoległy K, 1/8 finału
13.24 slalom gigant równoległy M, 1/8 finału
13.48 slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały
14.00 slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały
14.12 slalom gigant równoległy K, półfinały
14.19 slalom gigant równoległy M, półfinały
14.26 slalom gigant równoległy K, o brązowy medal
14.36 slalom gigant równoległy M, o brązowy medal
19.30 big air K, kwalifikacje
łyżwiarstwo szybkie
17.30 1000 m K
narciarstwo alpejskie
14.00 kombinacja drużynowa M, slalom
narciarstwo dowolne
12.30 slopestyle K
skoki narciarskie
20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa
snowboard
19.30 big air K
----------
curling
10.05 faza grupowa MIX
18.05 półfinały MIX
hokej na lodzie
12.10 kobiety, grupa B: Japonia - Włochy
16.40 kobiety, grupa B: Niemcy - Francja
20.40 kobiety, grupa A: Szwajcaria - USA
21.10 kobiety, grupa A: Kanada - Czechy
łyżwiarstwo figurowe
19.20 pary taneczne, taniec rytmiczny
narciarstwo alpejskie
10.30 kombinacja drużynowa M, zjazd
saneczkarstwo
17.00 jedynki K, 1. ślizg
18.35 jedynki K, 2. ślizg
skoki narciarskie
19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa
biathlon
13.30 bieg indywidualny na 20 km M
biegi narciarskie
13.13 sprint techniką klasyczną K, finał
13.25 sprint techniką klasyczną M, finał
curling
18.05 finał MIX
narciarstwo alpejskie
14.00 kombinacja drużynowa K, slalom
narciarstwo dowolne
12.30 slopestyle M
saneczkarstwo
18.34 jedynki K, 4. ślizg
short track
12.56 sztafeta MIX, finał A
skoki narciarskie
20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa
----------
biegi narciarskie
9.15 sprint techniką klasyczną K, kwalifikacje
9.55 sprint techniką klasyczną M, kwalifikacje
11.45 sprint techniką klasyczną K, ćwierćfinały
12.15 sprint techniką klasyczną M, ćwierćfinały
12.45 sprint techniką klasyczną K, półfinały
12.57 sprint techniką klasyczną M, półfinały
curling
14.05 o brązowy medal MIX
hokej na lodzie
12.10 kobiety, grupa B: Japonia - Szwecja
16.40 kobiety, grupa B: Włochy - Niemcy
20.10 kobiety, grupa A: Kanada - USA
21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Szwajcaria
łyżwiarstwo figurowe
18.30 soliści, pogram krótki
narciarstwo alpejskie
10.30 kombinacja drużynowa K, zjazd
narciarstwo dowolne
11.15 jazda po muldach M, kwalifikacje 1
14.15 jazda po muldach K, kwalifikacje 1
saneczkarstwo
17.00 jedynki K, 3. ślizg
short track
10.30 500 m K, kwalifikacje
11.08 1000 m M, kwalifikacje
11.53 sztafeta MIX, ćwierćfinały
12.23 sztafeta MIX, półfinały
12.48 sztafeta MIX, finał B
skoki narciarskie
18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa
biathlon
14.15 bieg indywidualny na 15 km K
kombinacja norweska
13.45 skocznia normalna/10 km, bieg
łyżwiarstwo figurowe
19.30 pary taneczne, taniec dowolny
łyżwiarstwo szybkie
18.30 1000 m M
narciarstwo alpejskie
11.30 supergigant M
narciarstwo dowolne
14.15 jazda po muldach K
saneczkarstwo
18.53 dwójki K, 2. ślizg
19.44 dwójki M, 2. ślizg
----------
curling
19.05 faza grupowa M
hokej na lodzie
16.40 mężczyźni, grupa B: Słowacja - Finlandia
21.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Włochy
kombinacja norweska
10.00 skocznia normalna/10 km, konkurs skoków
narciarstwo dowolne
11.00 jazda po muldach K, kwalifikacje 2
saneczkarstwo
17.00 dwójki K, 1. ślizg
17.51 dwójki M, 1. ślizg
snowboard
10.30 halfpipe K, kwalifikacje
19.30 halfpipe M, kwalifikacje
biegi narciarskie
13.00 bieg na 10 km techniką dowolną K
łyżwiarstwo szybkie
16.30 5000 m K
narciarstwo alpejskie
11.30 supergigant K
narciarstwo dowolne
12.15 jazda po muldach M
saneczkarstwo
18.30 sztafeta MIX
short track
21.31 500 m K, finał A
21.43 1000 m M, finał A
snowboard
15.01 cross M, finał A
19.30 halfpipe K
----------
curling
9.05 faza grupowa K
14.05 faza grupowa M
19.05 faza grupowa K
hokej na lodzie
12.10 mężczyźni, grupa A: Szwajcaria - Francja
16.40 mężczyźni, grupa A: Czechy - Kanada
21.10 mężczyźni, grupa C: Łotwa - USA
21.10 mężczyźni, grupa C: Niemcy - Dania
narciarstwo dowolne
10.00 jazda po muldach M, kwalifikacje 2
short track
20.15 500 m K, ćwierćfinały
20.29 1000 m M, ćwierćfinały
20.58 500 m K, półfinały
21.05 1000 m M, półfinały
21.26 500 m K, finał B
21.37 1000 m M, finał B
snowboard
10.00 cross M, kwalifikacje
13.45 cross M, 1/8 finału
14.18 cross M, ćwierćfinały
14.39 cross M, półfinały
14.56 cross M, finał B
skeleton
9.30 mężczyźni, 1. ślizg
11.08 mężczyźni, 2. ślizg
biathlon
14.00 sprint na 10 km M
biegi narciarskie
11.45 bieg na 10 km techniką dowolną M
łyżwiarstwo figurowe
19.00 soliści, program dowolny
łyżwiarstwo szybkie
16.00 10 000 m M
skeleton
21.05 mężczyźni, 4. ślizg
snowboard
14.46 cross K, finał A
19.30 halfpipe M, finał
----------
curling
9.05 faza grupowa M
14.05 faza grupowa K
19.05 faza grupowa M
hokej na lodzie
12.10 mężczyźni, grupa B: Finlandia - Szwecja
12.10 mężczyźni, grupa B: Włochy - Słowacja
16.40 mężczyźni, grupa A: Francja - Czechy
16.40 kobiety, ćwierćfinał
21.10 mężczyźni, grupa A: Kanada - Szwajcaria
21.10 kobiety, ćwierćfinał
skeleton
16.00 kobiety, 1. ślizg
17.48 kobiety, 2. ślizg
19.30 mężczyźni, 3. ślizg
snowboard
10.00 cross K, kwalifikacje
13.30 cross K, 1/8 finału
14.03 cross K, ćwierćfinały
14.24 cross K, półfinały
14.41 cross K, finał B
biathlon
14.45 sprint na 7,5 km K
biegi narciarskie
12.00 sztafeta 4x7,5 km K
łyżwiarstwo szybkie
17.00 500 m M
narciarstwo alpejskie
13.30 slalom gigant M, 2. przejazd
narciarstwo dowolne
11.46 jazda równoległa po muldach K, finał
short track
22.34 1500 m M, finał A
skeleton
19.44 kobiety, 4. ślizg
skoki narciarskie
19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa
----------
curling
9.05 faza grupowa K
14.05 faza grupowa M
19.05 faza grupowa K
hokej na lodzie
12.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Słowacja
12.10 mężczyźni, grupa C: Niemcy - Łotwa
16.40 mężczyźni, grupa B: Finlandia - Włochy
16.40 kobiety, ćwierćfinał
21.10 mężczyźni, grupa C: USA - Dania
21.10 kobiety, ćwierćfinał
łyżwiarstwo szybkie
16.00 wyścig drużynowy K, ćwierćfinały
narciarstwo alpejskie
10.00 slalom gigant M, 1. przejazd
narciarstwo dowolne
10.30 jazda równoległa po muldach K, 1/16 finału
11.00 jazda równoległa po muldach K, 1/8 finału
11.20 jazda równoległa po muldach K, ćwierćfinały
11.35 jazda równoległa po muldach K, półfinały
11.48 jazda równoległa po muldach K, o brązowy medal
19.30 big air K, kwalifikacje
short track
20.15 1500 m M, ćwierćfinały
20.59 1000 m K, kwalifikacje
21.44 1500 m M, półfinały
22.00 sztafeta 3000 m K, półfinały
22.27 1500 m M, finał B
skeleton
18.00 kobiety, 3. ślizg
skoki narciarskie
18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa
biathlon
11.15 bieg na dochodzenie na 12,5 km M
14.45 bieg na dochodzenie na 10 km K
biegi narciarskie
12.00 sztafeta 4x7,5 km M
łyżwiarstwo szybkie
17.03 500 m K
narciarstwo alpejskie
13.30 slalom gigant K, 2. przejazd
narciarstwo dowolne
11.48 jazda równoległa po muldach M, finał
snowboard
14.40 cross MIX, finał A
skeleton
18.00 drużyny mieszane
skoki narciarskie
19.57 duża skocznia K, 2. seria konkursowa
----------
bobsleje
10.00 jedynki K, 1. ślizg
11.50 jedynki K, 2. ślizg
curling
9.05 faza grupowa M
14.05 faza grupowa K
19.05 faza grupowa M
hokej na lodzie
12.10 mężczyźni, grupa A: Szwajcaria - Czechy
16.40 mężczyźni, grupa A: Kanada - Francja
19.10 mężczyźni, grupa C: Dania - Łotwa
21.10 mężczyźni, grupa C: USA - Niemcy
łyżwiarstwo figurowe
19.45 pary sportowe, program krótki
łyżwiarstwo szybkie
16.00 wyścig drużynowy M, ćwierćfinały
narciarstwo alpejskie
10.00 slalom gigant K, 1. przejazd
narciarstwo dowolne
10.30 jazda równoległa po muldach M, 1/16 finału
11.00 jazda równoległa po muldach M, 1/8 finału
11.20 jazda równoległa po muldach M, ćwierćfinały
11.35 jazda równoległa po muldach M, półfinały
11.46 jazda równoległa po muldach M, o brązowy medal
19.30 big air M, kwalifikacje
skoki narciarskie
18.45 duża skocznia K, 1. seria konkursowa
snowboard
13.45 cross MIX, ćwierćfinały
14.15 cross MIX, półfinały
14.35 cross MIX, finał B
bobsleje
21.06 jedynki K, 4. ślizg
łyżwiarstwo figurowe
20.00 pary sportowe, program dowolny
narciarstwo alpejskie
13.30 slalom M, 2. przejazd
narciarstwo dowolne
19.30 big air K
short track
12.42 1000 m K, finał A
skoki narciarskie
20.20 super team M, finałowa seria konkursowa
----------
bobsleje
10.00 dwójki M, 1. ślizg
11.57 dwójki M, 2. ślizg
19.00 jedynki K, 3. ślizg
curling
9.05 faza grupowa K
14.05 faza grupowa M
19.05 faza grupowa K
hokej na lodzie
16.40 kobiety, półfinał
21.10 kobiety, półfinał
narciarstwo alpejskie
10.00 slalom M, 1. przejazd
short track
11.00 1000 m K, ćwierćfinały
11.18 500 m M, kwalifikacje
11.55 1000 m K, półfinały
12.04 sztafeta 5000 m M, półfinały
12.36 1000 m K, finał B
skoki narciarskie
19.00 super team M, 1. seria konkursowa
19.43 super team M, 2. seria konkursowa
snowboard
10.30 slopestyle K, kwalifikacje
14.00 slopestyle M, kwalifikacje
biathlon
14.30 sztafeta 4x7,5 km M
bobsleje
21.05 dwójki M, 4. ślizg
kombinacja norweska
13.45 duża skocznia/10 km, bieg
łyżwiarstwo szybkie
16.28 wyścig drużynowy M, finał A
16.47 wyścig drużynowy K, finał A
narciarstwo dowolne
19.30 big air M
snowboard
13.00 slopestyle K
----------
bobsleje
19.00 dwójki M, 3. ślizg
curling
9.05 faza grupowa M
14.05 faza grupowa K
19.05 faza grupowa M
hokej na lodzie
12.10 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału
12.10 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału
16.40 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału
21.10 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału
kombinacja norweska
10.00 duża skocznia/10 km, konkurs skoków
łyżwiarstwo figurowe
18.45 solistki, program krótki
łyżwiarstwo szybkie
14.30 wyścig drużynowy M, półfinały
14.52 wyścig drużynowy K, półfinały
15.24 wyścig drużynowy M, finał D
15.30 wyścig drużynowy M, finał C
15.43 wyścig drużynowy K, finał D
15.49 wyścig drużynowy K, finał C
16.22 wyścig drużynowy M, o brązowy medal
16.41 wyścig drużynowy K, o brązowy medal
narciarstwo dowolne
10.45 skoki K, kwalifikacje
13.30 skoki M, kwalifikacje
biathlon
14.45 sztafeta 4x6 km K
biegi narciarskie
11.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, finał
12.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, finał
narciarstwo alpejskie
13.30 slalom K, 2. przejazd
narciarstwo dowolne
11.30 skoki K
short track
20.59 sztafeta 3000 m K, finał A
21.29 500 m M, finał A
snowboard
12.30 slopestyle M
----------
biegi narciarskie
9.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, kwalifikacje
10.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, kwalifikacje
curling
9.05 faza grupowa K
14.05 faza grupowa M
19.05 faza grupowa K
hokej na lodzie
12.10 mężczyźni, ćwierćfinał
16.40 mężczyźni, ćwierćfinał
18.10 mężczyźni, ćwierćfinał
21.10 mężczyźni, ćwierćfinał
narciarstwo alpejskie
10.00 slalom K, 1. przejazd
short track
20.15 500 m M, ćwierćfinały
20.42 500 m M, półfinały
20.50 sztafeta 3000 m K, finał B
21.24 500 m M, finał B
hokej na lodzie
19.10 kobiety, finał
kombinacja norweska
14.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, bieg
łyżwiarstwo figurowe
19.00 solistki, program dowolny
łyżwiarstwo szybkie
16.30 1500 m M
narciarstwo dowolne
11.30 skoki M
skialpinizm
13.55 sprint K
14.15 sprint M
----------
curling
9.05 faza grupowa M
14.05 faza grupowa K
19.05 półfinały M
hokej na lodzie
14.40 kobiety, o brązowy medal
kombinacja norweska
10.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, konkurs skoków
narciarstwo dowolne
10.30 halfpipe M, kwalifikacje
19.30 halfpipe K, kwalifikacje
skialpinizm
9.50 sprint K, kwalifikacje
10.30 sprint M, kwalifikacje
12.55 sprint K, półfinały
13.25 sprint M, półfinały
biathlon
14.15 bieg ze startu wspólnego na 15 km M
łyżwiarstwo szybkie
16.30 1500 m K
narciarstwo dowolne
13.15 cross K, finał A
19.30 halfpipe M
short track
21.29 sztafeta 5000 m M, finał A
22.03 1500 m K, finał A
----------
bobsleje
18.00 dwójki K, 1. ślizg
19.50 dwójki K, 2. ślizg
curling
14.05 kobiety, półfinały
19.05 mężczyźni, o brązowy medal
hokej na lodzie
16.40 mężczyźni, półfinał
21.10 mężczyźni, półfinał
narciarstwo dowolne
10.00 cross K, kwalifikacje
12.00 cross K, 1/8 finału
12.35 cross K, ćwierćfinały
12.54 cross K, półfinały
13.10 cross K, finał B
short track
20.15 1500 m K, ćwierćfinały
21.00 1500 m K, półfinały
21.17 sztafeta 5000 m M, finał B
21.56 1500 m K, finał B
biathlon
14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K
biegi narciarskie
11.00 bieg na 50 km techniką klasyczną M
bobsleje
21.05 dwójki K, 4. ślizg
curling
19.05 mężczyźni, finał
łyżwiarstwo szybkie
16.40 bieg ze startu wspólnego M, finał
17.15 bieg ze startu wspólnego K, finał
narciarstwo dowolne
10.45 skoki MIX
13.15 cross M, finał A
19.30 halfpipe K
skialpinizm
13.30 sztafeta MIX
----------
bobsleje
10.00 czwórki M, 1. ślizg
11.57 czwórki M, 2. ślizg
19.00 dwójki K, 3. ślizg
curling
14.05 kobiety, o brązowy medal
hokej na lodzie
20.40 mężczyźni, o brązowy medal
łyżwiarstwo figurowe
20.00 występy pokazowe
łyżwiarstwo szybkie
15.00 bieg ze startu wspólnego M, półfinały
15.50 bieg ze startu wspólnego K, półfinały
narciarstwo dowolne
10.00 cross M, kwalifikacje
12.00 cross M, 1/8 finału
12.35 cross M, ćwierćfinały
12.54 cross M, półfinały
13.10 cross M, finał B
CEREMONIA ZAMKNIĘCIA - 20.00
biegi narciarskie
10.00 bieg na 50 km techniką klasyczną K
bobsleje
12.15 czwórki M, 4. ślizg
curling
11.05 kobiety, finał
hokej na lodzie
14.10 mężczyźni, finał
----------
bobsleje
10.00 czwórki M, 3. ślizg