Przedstawiamy program zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Rywalizacja potrwa od 4 do 22 lutego 2026 roku. Poniżej szczegółowy terminarz igrzysk dzień po dniu.

Program igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo

(M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane)

4 lutego, środa

curling

19.05 faza grupowa MIX

5 lutego, czwartek

curling        

10.05 faza grupowa MIX                         

14.35 faza grupowa MIX                        

19.05 faza grupowa MIX

hokej na lodzie

12.10 kobiety, grupa B: Szwecja - Niemcy                       

14.40 kobiety, grupa B: Włochy - Francja                        

16.40 kobiety, grupa A: USA - Czechy                        

21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Kanada

snowboard

19.30 Big Air M, kwalifikacje

6 lutego, piątek

CEREMONIA OTWARCIA - 20.00

curling

10.05 faza grupowa MIX

14.35 faza grupowa MIX

hokej na lodzie

12.10 kobiety, grupa B: Francja - Japonia

14.40 kobiety, grupa A: Czechy - Szwajcaria

łyżwiarstwo figurowe

9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny 

11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki 

13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki

7 lutego, sobota (5 finałów)

biegi narciarskie

13.00 bieg łączony 10+10 km K

łyżwiarstwo szybkie

16.00 3000 m K

narciarstwo alpejskie

11.30 zjazd M

skoki narciarskie

19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa

snowboard

19.30 Big Air M

----------

curling

10.05 faza grupowa MIX                        

14.35 faza grupowa MIX                        

19.05 faza grupowa MIX

hokej na lodzie

12.10 kobiety, grupa B: Niemcy - Japonia                        

14.40 kobiety, grupa B: Szwecja - Włochy                        

16.40 kobiety, grupa A: USA - Finlandia                        

21.10 kobiety, grupa A: Szwajcaria - Kanada

łyżwiarstwo figurowe

19.45 zawody drużynowe: soliści, program krótki                        

22.05 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec dowolny

narciarstwo dowolne

10.30 slopestyle K, kwalifikacje                        

14.00 slopestyle M, kwalifikacje

saneczkarstwo

17.00 jedynki M, 1. ślizg                        

18.32 jedynki M, 2. ślizg

skoki narciarskie

18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa

8 lutego, niedziela (8 finałów)

biathlon

14.05 sztafeta 4x6 km MIX

biegi narciarskie

12.30 bieg łączony 10+10 km M

łyżwiarstwo figurowe

21.55 zawody drużynowe: soliści, program dowolny

łyżwiarstwo szybkie

16.00 5000 m M

narciarstwo alpejskie

11.30 zjazd K

saneczkarstwo

18.34 jedynki M, 4. ślizg

snowboard

14.29 slalom gigant równoległy K, finał                        

14.39 slalom gigant równoległy M, finał

----------

curling

10.05 faza grupowa MIX                        

14.35 faza grupowa MIX                        

19.05 faza grupowa MIX

hokej na lodzie

16.40 kobiety, grupa B: Francja - Szwecja                        

21.10 kobiety, grupa A: Czechy - Finlandia

łyżwiarstwo figurowe

19.30 zawody drużynowe: pary sportowe, program dowolny                        

20.45 zawody drużynowe: solistki, program dowolny

saneczkarstwo

17.00 jedynki M, 3. ślizg

snowboard

9.00 slalom gigant równoległy K, kwalifikacje                         

9.30 slalom gigant równoległy M, kwalifikacje                        

13.00 slalom gigant równoległy K, 1/8 finału                        

13.24 slalom gigant równoległy M, 1/8 finału                        

13.48 slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały                        

14.00 slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały                        

14.12 slalom gigant równoległy K, półfinały                        

14.19 slalom gigant równoległy M, półfinały                        

14.26 slalom gigant równoległy K, o brązowy medal                        

14.36 slalom gigant równoległy M, o brązowy medal                        

19.30 big air K, kwalifikacje

9 lutego, poniedziałek (5 finałów)

łyżwiarstwo szybkie

17.30 1000 m K

narciarstwo alpejskie

14.00 kombinacja drużynowa M, slalom

narciarstwo dowolne

12.30 slopestyle K

skoki narciarskie

20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa

snowboard

19.30 big air K

----------

curling

10.05 faza grupowa MIX                        

18.05 półfinały MIX

hokej na lodzie

12.10 kobiety, grupa B: Japonia - Włochy                        

16.40 kobiety, grupa B: Niemcy - Francja                        

20.40 kobiety, grupa A: Szwajcaria - USA                        

21.10 kobiety, grupa A: Kanada - Czechy

łyżwiarstwo figurowe

19.20 pary taneczne, taniec rytmiczny

narciarstwo alpejskie

10.30 kombinacja drużynowa M, zjazd

saneczkarstwo

17.00 jedynki K, 1. ślizg                        

18.35 jedynki K, 2. ślizg

skoki narciarskie

19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa

10 lutego, wtorek (9 finałów)

biathlon

13.30 bieg indywidualny na 20 km M

biegi narciarskie

13.13 sprint techniką klasyczną K, finał                        

13.25 sprint techniką klasyczną M, finał

curling

18.05 finał MIX

narciarstwo alpejskie

14.00 kombinacja drużynowa K, slalom

narciarstwo dowolne

12.30 slopestyle M

saneczkarstwo

18.34 jedynki K, 4. ślizg

short track

12.56 sztafeta MIX, finał A

skoki narciarskie

20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa

----------

biegi narciarskie

9.15 sprint techniką klasyczną K, kwalifikacje                         

9.55 sprint techniką klasyczną M, kwalifikacje                        

11.45 sprint techniką klasyczną K, ćwierćfinały                        

12.15 sprint techniką klasyczną M, ćwierćfinały                        

12.45 sprint techniką klasyczną K, półfinały                        

12.57 sprint techniką klasyczną M, półfinały

curling

14.05 o brązowy medal MIX

hokej na lodzie

12.10 kobiety, grupa B: Japonia - Szwecja                        

16.40 kobiety, grupa B: Włochy - Niemcy                       

20.10 kobiety, grupa A: Kanada - USA                        

21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Szwajcaria

łyżwiarstwo figurowe

18.30 soliści, pogram krótki

narciarstwo alpejskie

10.30 kombinacja drużynowa K, zjazd

narciarstwo dowolne

11.15 jazda po muldach M, kwalifikacje 1                        

14.15 jazda po muldach K, kwalifikacje 1

saneczkarstwo

17.00 jedynki K, 3. ślizg

short track

10.30 500 m K, kwalifikacje                        

11.08 1000 m M, kwalifikacje                        

11.53 sztafeta MIX, ćwierćfinały                        

12.23 sztafeta MIX, półfinały                        

12.48 sztafeta MIX, finał B

skoki narciarskie

18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa

11 lutego, środa (8 finałów)

biathlon

14.15 bieg indywidualny na 15 km K

kombinacja norweska

13.45 skocznia normalna/10 km, bieg

łyżwiarstwo figurowe

19.30 pary taneczne, taniec dowolny

łyżwiarstwo szybkie

18.30 1000 m M

narciarstwo alpejskie

11.30 supergigant M

narciarstwo dowolne

14.15 jazda po muldach K

saneczkarstwo

18.53 dwójki K, 2. ślizg                        

19.44 dwójki M, 2. ślizg

----------

curling

19.05 faza grupowa M

hokej na lodzie

16.40 mężczyźni, grupa B: Słowacja - Finlandia                        

21.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Włochy

kombinacja norweska

10.00 skocznia normalna/10 km, konkurs skoków

narciarstwo dowolne 

11.00 jazda po muldach K, kwalifikacje 2

saneczkarstwo

17.00 dwójki K, 1. ślizg                        

17.51 dwójki M, 1. ślizg

snowboard

10.30 halfpipe K, kwalifikacje                        

19.30 halfpipe M, kwalifikacje

12 lutego, czwartek (9 finałów)

biegi narciarskie

13.00 bieg na 10 km techniką dowolną K

łyżwiarstwo szybkie

16.30 5000 m K

narciarstwo alpejskie

11.30 supergigant K

narciarstwo dowolne

12.15 jazda po muldach M

saneczkarstwo

18.30 sztafeta MIX

short track

21.31 500 m K, finał A                        

21.43 1000 m M, finał A

snowboard

15.01 cross M, finał A                        

19.30 halfpipe K

----------

curling

9.05 faza grupowa K                        

14.05 faza grupowa M                        

19.05 faza grupowa K

hokej na lodzie

12.10 mężczyźni, grupa A: Szwajcaria - Francja                        

16.40 mężczyźni, grupa A: Czechy - Kanada                        

21.10 mężczyźni, grupa C: Łotwa - USA                        

21.10 mężczyźni, grupa C: Niemcy - Dania

narciarstwo dowolne

10.00 jazda po muldach M, kwalifikacje 2

short track

20.15 500 m K, ćwierćfinały                        

20.29 1000 m M, ćwierćfinały                        

20.58 500 m K, półfinały                        

21.05 1000 m M, półfinały                        

21.26 500 m K, finał B                        

21.37 1000 m M, finał B

snowboard

10.00 cross M, kwalifikacje                        

13.45 cross M, 1/8 finału

14.18 cross M, ćwierćfinały

14.39 cross M, półfinały

14.56 cross M, finał B

skeleton

9.30 mężczyźni, 1. ślizg

11.08 mężczyźni, 2. ślizg

13 lutego, piątek (7 finałów)

biathlon

14.00 sprint na 10 km M

biegi narciarskie

11.45 bieg na 10 km techniką dowolną M

łyżwiarstwo figurowe

19.00 soliści, program dowolny

łyżwiarstwo szybkie

16.00 10 000 m M

skeleton

21.05 mężczyźni, 4. ślizg

snowboard

14.46 cross K, finał A                        

19.30 halfpipe M, finał

----------

curling

9.05 faza grupowa M                        

14.05 faza grupowa K                        

19.05 faza grupowa M

hokej na lodzie

12.10 mężczyźni, grupa B: Finlandia - Szwecja                        

12.10 mężczyźni, grupa B: Włochy - Słowacja                        

16.40 mężczyźni, grupa A: Francja - Czechy                        

16.40 kobiety, ćwierćfinał                        

21.10 mężczyźni, grupa A: Kanada - Szwajcaria                        

21.10 kobiety, ćwierćfinał

skeleton

16.00 kobiety, 1. ślizg                        

17.48 kobiety, 2. ślizg                        

19.30 mężczyźni, 3. ślizg

snowboard

10.00 cross K, kwalifikacje                        

13.30 cross K, 1/8 finału                        

14.03 cross K, ćwierćfinały                        

14.24 cross K, półfinały                        

14.41 cross K, finał B

14 lutego, sobota (8 finałów)

biathlon

14.45 sprint na 7,5 km K

biegi narciarskie

12.00 sztafeta 4x7,5 km K

łyżwiarstwo szybkie

17.00 500 m M

narciarstwo alpejskie

13.30 slalom gigant M, 2. przejazd

narciarstwo dowolne

11.46 jazda równoległa po muldach K, finał

short track

22.34 1500 m M, finał A

skeleton

19.44 kobiety, 4. ślizg

skoki narciarskie

19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa

----------

curling

9.05 faza grupowa K                        

14.05 faza grupowa M                        

19.05 faza grupowa K

hokej na lodzie

12.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Słowacja                        

12.10 mężczyźni, grupa C: Niemcy - Łotwa                        

16.40 mężczyźni, grupa B: Finlandia - Włochy                        

16.40 kobiety, ćwierćfinał                        

21.10 mężczyźni, grupa C: USA - Dania                        

21.10 kobiety, ćwierćfinał

łyżwiarstwo szybkie

16.00 wyścig drużynowy K, ćwierćfinały

narciarstwo alpejskie

10.00 slalom gigant M, 1. przejazd

narciarstwo dowolne

10.30 jazda równoległa po muldach K, 1/16 finału                        

11.00 jazda równoległa po muldach K, 1/8 finału                        

11.20 jazda równoległa po muldach K, ćwierćfinały                        

11.35 jazda równoległa po muldach K, półfinały                        

11.48 jazda równoległa po muldach K, o brązowy medal                        

19.30 big air K, kwalifikacje

short track

20.15 1500 m M, ćwierćfinały                        

20.59 1000 m K, kwalifikacje                        

21.44 1500 m M, półfinały                        

22.00 sztafeta 3000 m K, półfinały                        

22.27 1500 m M, finał B

skeleton

18.00 kobiety, 3. ślizg

skoki narciarskie

18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa

15 lutego, niedziela (9 finałów)

biathlon

11.15 bieg na dochodzenie na 12,5 km M                        

14.45 bieg na dochodzenie na 10 km K

biegi narciarskie

12.00 sztafeta 4x7,5 km M

łyżwiarstwo szybkie

17.03 500 m K

narciarstwo alpejskie

13.30 slalom gigant K, 2. przejazd

narciarstwo dowolne

11.48 jazda równoległa po muldach M, finał

snowboard

14.40 cross MIX, finał A

skeleton

18.00 drużyny mieszane

skoki narciarskie

19.57 duża skocznia K, 2. seria konkursowa

----------

bobsleje

10.00 jedynki K, 1. ślizg                        

11.50 jedynki K, 2. ślizg

curling

9.05 faza grupowa M                        

14.05 faza grupowa K                        

19.05 faza grupowa M

hokej na lodzie

12.10 mężczyźni, grupa A: Szwajcaria - Czechy                        

16.40 mężczyźni, grupa A: Kanada - Francja                        

19.10 mężczyźni, grupa C: Dania - Łotwa                        

21.10 mężczyźni, grupa C: USA - Niemcy

łyżwiarstwo figurowe

19.45 pary sportowe, program krótki

łyżwiarstwo szybkie

16.00 wyścig drużynowy M, ćwierćfinały

narciarstwo alpejskie

10.00 slalom gigant K, 1. przejazd

narciarstwo dowolne

10.30 jazda równoległa po muldach M, 1/16 finału                        

11.00 jazda równoległa po muldach M, 1/8 finału                        

11.20 jazda równoległa po muldach M, ćwierćfinały                        

11.35 jazda równoległa po muldach M, półfinały                        

11.46 jazda równoległa po muldach M, o brązowy medal                        

19.30 big air M, kwalifikacje

skoki narciarskie

18.45 duża skocznia K, 1. seria konkursowa

snowboard

13.45 cross MIX, ćwierćfinały                        

14.15 cross MIX, półfinały                        

14.35 cross MIX, finał B

16 lutego, poniedziałek  (6 finałów)

bobsleje

21.06 jedynki K, 4. ślizg

łyżwiarstwo figurowe

20.00 pary sportowe, program dowolny

narciarstwo alpejskie

13.30 slalom M, 2. przejazd

narciarstwo dowolne

19.30 big air K

short track

12.42 1000 m K, finał A

skoki narciarskie

20.20 super team M, finałowa seria konkursowa

----------

bobsleje

10.00 dwójki M, 1. ślizg                        

11.57 dwójki M, 2. ślizg                        

19.00 jedynki K, 3. ślizg

curling

9.05 faza grupowa K                        

14.05 faza grupowa M                        

19.05 faza grupowa K

hokej na lodzie

16.40 kobiety, półfinał                        

21.10 kobiety, półfinał

narciarstwo alpejskie

10.00 slalom M, 1. przejazd

short track

11.00 1000 m K, ćwierćfinały                        

11.18 500 m M, kwalifikacje                        

11.55 1000 m K, półfinały                        

12.04 sztafeta 5000 m M, półfinały                        

12.36 1000 m K, finał B

skoki narciarskie

19.00 super team M, 1. seria konkursowa                        

19.43 super team M, 2. seria konkursowa

snowboard

10.30 slopestyle K, kwalifikacje                        

14.00 slopestyle M, kwalifikacje

17 lutego, wtorek (7 finałów)

biathlon

14.30 sztafeta 4x7,5 km M

bobsleje

21.05 dwójki M, 4. ślizg

kombinacja norweska

13.45 duża skocznia/10 km, bieg

łyżwiarstwo szybkie

16.28 wyścig drużynowy M, finał A                        

16.47 wyścig drużynowy K, finał A

narciarstwo dowolne

19.30 big air M

snowboard

13.00 slopestyle K

----------

bobsleje

19.00 dwójki M, 3. ślizg

curling

9.05 faza grupowa M                        

14.05 faza grupowa K                        

19.05 faza grupowa M

hokej na lodzie

12.10 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału                        

12.10 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału                        

16.40 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału                        

21.10 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału

kombinacja norweska

10.00 duża skocznia/10 km, konkurs skoków

łyżwiarstwo figurowe

18.45 solistki, program krótki

łyżwiarstwo szybkie

14.30 wyścig drużynowy M, półfinały                        

14.52 wyścig drużynowy K, półfinały                        

15.24 wyścig drużynowy M, finał D                        

15.30 wyścig drużynowy M, finał C                        

15.43 wyścig drużynowy K, finał D                        

15.49 wyścig drużynowy K, finał C                        

16.22 wyścig drużynowy M, o brązowy medal                        

16.41 wyścig drużynowy K, o brązowy medal

narciarstwo dowolne

10.45 skoki K, kwalifikacje                        

13.30 skoki M, kwalifikacje

18 lutego, środa (8 finałów)

biathlon

14.45 sztafeta 4x6 km K

biegi narciarskie

11.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, finał                        

12.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, finał

narciarstwo alpejskie

13.30 slalom K, 2. przejazd

narciarstwo dowolne

11.30 skoki K

short track

20.59 sztafeta 3000 m K, finał A                        

21.29 500 m M, finał A                              

snowboard

12.30 slopestyle M

----------

biegi narciarskie

9.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, kwalifikacje                        

10.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, kwalifikacje

curling

9.05 faza grupowa K                        

14.05 faza grupowa M                        

19.05 faza grupowa K

hokej na lodzie

12.10 mężczyźni, ćwierćfinał                        

16.40 mężczyźni, ćwierćfinał                        

18.10 mężczyźni, ćwierćfinał                        

21.10 mężczyźni, ćwierćfinał

narciarstwo alpejskie

10.00 slalom K, 1. przejazd

short track

20.15 500 m M, ćwierćfinały                        

20.42 500 m M, półfinały                        

20.50 sztafeta 3000 m K, finał B                        

21.24 500 m M, finał B

19 lutego, czwartek (7 finałów)

hokej na lodzie

19.10 kobiety, finał

kombinacja norweska

14.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, bieg

łyżwiarstwo figurowe

19.00 solistki, program dowolny

łyżwiarstwo szybkie

16.30 1500 m M

narciarstwo dowolne

11.30 skoki M

skialpinizm

13.55 sprint K                        

14.15 sprint M

----------

curling

9.05 faza grupowa M                        

14.05 faza grupowa K                        

19.05 półfinały M

hokej na lodzie

14.40 kobiety, o brązowy medal

kombinacja norweska

10.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, konkurs skoków

narciarstwo dowolne

10.30 halfpipe M, kwalifikacje                        

19.30 halfpipe K, kwalifikacje

skialpinizm

9.50 sprint K, kwalifikacje                        

10.30 sprint M, kwalifikacje                        

12.55 sprint K, półfinały                        

13.25 sprint M, półfinały

20 lutego, piątek (6 finałów)

biathlon

14.15 bieg ze startu wspólnego na 15 km M

łyżwiarstwo szybkie

16.30 1500 m K

narciarstwo dowolne

13.15 cross K, finał A                        

19.30 halfpipe M

short track

21.29 sztafeta 5000 m M, finał A                        

22.03 1500 m K, finał A

----------

bobsleje

18.00 dwójki K, 1. ślizg                        

19.50 dwójki K, 2. ślizg

curling

14.05 kobiety, półfinały                        

19.05 mężczyźni, o brązowy medal

hokej na lodzie

16.40 mężczyźni, półfinał                        

21.10 mężczyźni, półfinał

narciarstwo dowolne

10.00 cross K, kwalifikacje                        

12.00 cross K, 1/8 finału                        

12.35 cross K, ćwierćfinały                        

12.54 cross K, półfinały                        

13.10 cross K, finał B

short track

20.15 1500 m K, ćwierćfinały                        

21.00 1500 m K, półfinały                        

21.17 sztafeta 5000 m M, finał B                        

21.56 1500 m K, finał B

21 lutego, sobota (10 finałów)

biathlon

14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K

biegi narciarskie

11.00 bieg na 50 km techniką klasyczną M

bobsleje

21.05 dwójki K, 4. ślizg

curling

19.05 mężczyźni, finał

łyżwiarstwo szybkie

16.40 bieg ze startu wspólnego M, finał                        

17.15 bieg ze startu wspólnego K, finał

narciarstwo dowolne

10.45 skoki MIX                        

13.15 cross M, finał A                        

19.30 halfpipe K

skialpinizm

13.30 sztafeta MIX

----------

bobsleje

10.00 czwórki M, 1. ślizg                        

11.57 czwórki M, 2. ślizg                        

19.00 dwójki K, 3. ślizg

curling

14.05 kobiety, o brązowy medal

hokej na lodzie

20.40 mężczyźni, o brązowy medal

łyżwiarstwo figurowe

20.00 występy pokazowe

łyżwiarstwo szybkie

15.00 bieg ze startu wspólnego M, półfinały                        

15.50 bieg ze startu wspólnego K, półfinały

narciarstwo dowolne

10.00 cross M, kwalifikacje                        

12.00 cross M, 1/8 finału                        

12.35 cross M, ćwierćfinały                        

12.54 cross M, półfinały                        

13.10 cross M, finał B

22 lutego, niedziela (4 finały)

CEREMONIA ZAMKNIĘCIA  - 20.00

biegi narciarskie

10.00 bieg na 50 km techniką klasyczną K

bobsleje

12.15 czwórki M, 4. ślizg

curling

11.05 kobiety, finał

hokej na lodzie

14.10 mężczyźni, finał

----------

bobsleje

10.00 czwórki M, 3. ślizg