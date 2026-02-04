Przedstawiamy program zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Rywalizacja potrwa od 4 do 22 lutego 2026 roku. Poniżej szczegółowy terminarz igrzysk dzień po dniu.

Oto wioska olimpijska w Cortinie Program igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo (M-mężczyźni, K-kobiety, MIX-mieszane) 4 lutego, środa curling 19.05 faza grupowa MIX 5 lutego, czwartek curling 10.05 faza grupowa MIX 14.35 faza grupowa MIX 19.05 faza grupowa MIX hokej na lodzie 12.10 kobiety, grupa B: Szwecja - Niemcy 14.40 kobiety, grupa B: Włochy - Francja 16.40 kobiety, grupa A: USA - Czechy 21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Kanada snowboard 19.30 Big Air M, kwalifikacje / Mateusz Krymski / PAP/REUTERS 6 lutego, piątek CEREMONIA OTWARCIA - 20.00 curling 10.05 faza grupowa MIX 14.35 faza grupowa MIX hokej na lodzie 12.10 kobiety, grupa B: Francja - Japonia 14.40 kobiety, grupa A: Czechy - Szwajcaria łyżwiarstwo figurowe 9.55 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec rytmiczny 11.35 zawody drużynowe: pary sportowe, program krótki 13.35 zawody drużynowe: solistki, program krótki 7 lutego, sobota (5 finałów) biegi narciarskie 13.00 bieg łączony 10+10 km K łyżwiarstwo szybkie 16.00 3000 m K narciarstwo alpejskie 11.30 zjazd M skoki narciarskie 19.57 skocznia normalna K, 2. seria konkursowa snowboard 19.30 Big Air M ---------- curling 10.05 faza grupowa MIX 14.35 faza grupowa MIX 19.05 faza grupowa MIX hokej na lodzie 12.10 kobiety, grupa B: Niemcy - Japonia 14.40 kobiety, grupa B: Szwecja - Włochy 16.40 kobiety, grupa A: USA - Finlandia 21.10 kobiety, grupa A: Szwajcaria - Kanada łyżwiarstwo figurowe 19.45 zawody drużynowe: soliści, program krótki 22.05 zawody drużynowe: pary taneczne, taniec dowolny narciarstwo dowolne 10.30 slopestyle K, kwalifikacje 14.00 slopestyle M, kwalifikacje saneczkarstwo 17.00 jedynki M, 1. ślizg 18.32 jedynki M, 2. ślizg skoki narciarskie 18.45 skocznia normalna K, 1. seria konkursowa 8 lutego, niedziela (8 finałów) biathlon 14.05 sztafeta 4x6 km MIX biegi narciarskie 12.30 bieg łączony 10+10 km M łyżwiarstwo figurowe 21.55 zawody drużynowe: soliści, program dowolny łyżwiarstwo szybkie 16.00 5000 m M narciarstwo alpejskie 11.30 zjazd K saneczkarstwo 18.34 jedynki M, 4. ślizg snowboard 14.29 slalom gigant równoległy K, finał 14.39 slalom gigant równoległy M, finał ---------- curling 10.05 faza grupowa MIX 14.35 faza grupowa MIX 19.05 faza grupowa MIX hokej na lodzie 16.40 kobiety, grupa B: Francja - Szwecja 21.10 kobiety, grupa A: Czechy - Finlandia łyżwiarstwo figurowe 19.30 zawody drużynowe: pary sportowe, program dowolny 20.45 zawody drużynowe: solistki, program dowolny saneczkarstwo 17.00 jedynki M, 3. ślizg snowboard 9.00 slalom gigant równoległy K, kwalifikacje 9.30 slalom gigant równoległy M, kwalifikacje 13.00 slalom gigant równoległy K, 1/8 finału 13.24 slalom gigant równoległy M, 1/8 finału 13.48 slalom gigant równoległy K, ćwierćfinały 14.00 slalom gigant równoległy M, ćwierćfinały 14.12 slalom gigant równoległy K, półfinały 14.19 slalom gigant równoległy M, półfinały 14.26 slalom gigant równoległy K, o brązowy medal 14.36 slalom gigant równoległy M, o brązowy medal 19.30 big air K, kwalifikacje 9 lutego, poniedziałek (5 finałów) łyżwiarstwo szybkie 17.30 1000 m K narciarstwo alpejskie 14.00 kombinacja drużynowa M, slalom narciarstwo dowolne 12.30 slopestyle K skoki narciarskie 20.12 skocznia normalna M, 2. seria konkursowa snowboard 19.30 big air K ---------- curling 10.05 faza grupowa MIX 18.05 półfinały MIX hokej na lodzie 12.10 kobiety, grupa B: Japonia - Włochy 16.40 kobiety, grupa B: Niemcy - Francja 20.40 kobiety, grupa A: Szwajcaria - USA 21.10 kobiety, grupa A: Kanada - Czechy łyżwiarstwo figurowe 19.20 pary taneczne, taniec rytmiczny narciarstwo alpejskie 10.30 kombinacja drużynowa M, zjazd saneczkarstwo 17.00 jedynki K, 1. ślizg 18.35 jedynki K, 2. ślizg skoki narciarskie 19.00 skocznia normalna M, 1. seria konkursowa 10 lutego, wtorek (9 finałów) biathlon 13.30 bieg indywidualny na 20 km M biegi narciarskie 13.13 sprint techniką klasyczną K, finał 13.25 sprint techniką klasyczną M, finał curling 18.05 finał MIX narciarstwo alpejskie 14.00 kombinacja drużynowa K, slalom narciarstwo dowolne 12.30 slopestyle M saneczkarstwo 18.34 jedynki K, 4. ślizg short track 12.56 sztafeta MIX, finał A skoki narciarskie 20.00 drużyny MIX, 2. seria konkursowa ---------- biegi narciarskie 9.15 sprint techniką klasyczną K, kwalifikacje 9.55 sprint techniką klasyczną M, kwalifikacje 11.45 sprint techniką klasyczną K, ćwierćfinały 12.15 sprint techniką klasyczną M, ćwierćfinały 12.45 sprint techniką klasyczną K, półfinały 12.57 sprint techniką klasyczną M, półfinały curling 14.05 o brązowy medal MIX hokej na lodzie 12.10 kobiety, grupa B: Japonia - Szwecja 16.40 kobiety, grupa B: Włochy - Niemcy 20.10 kobiety, grupa A: Kanada - USA 21.10 kobiety, grupa A: Finlandia - Szwajcaria łyżwiarstwo figurowe 18.30 soliści, pogram krótki narciarstwo alpejskie 10.30 kombinacja drużynowa K, zjazd narciarstwo dowolne 11.15 jazda po muldach M, kwalifikacje 1 14.15 jazda po muldach K, kwalifikacje 1 saneczkarstwo 17.00 jedynki K, 3. ślizg short track 10.30 500 m K, kwalifikacje 11.08 1000 m M, kwalifikacje 11.53 sztafeta MIX, ćwierćfinały 12.23 sztafeta MIX, półfinały 12.48 sztafeta MIX, finał B skoki narciarskie 18.45 drużyny MIX, 1. seria konkursowa 11 lutego, środa (8 finałów) biathlon 14.15 bieg indywidualny na 15 km K kombinacja norweska 13.45 skocznia normalna/10 km, bieg łyżwiarstwo figurowe 19.30 pary taneczne, taniec dowolny łyżwiarstwo szybkie 18.30 1000 m M narciarstwo alpejskie 11.30 supergigant M narciarstwo dowolne 14.15 jazda po muldach K saneczkarstwo 18.53 dwójki K, 2. ślizg 19.44 dwójki M, 2. ślizg ---------- curling 19.05 faza grupowa M hokej na lodzie 16.40 mężczyźni, grupa B: Słowacja - Finlandia 21.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Włochy kombinacja norweska 10.00 skocznia normalna/10 km, konkurs skoków narciarstwo dowolne 11.00 jazda po muldach K, kwalifikacje 2 saneczkarstwo 17.00 dwójki K, 1. ślizg 17.51 dwójki M, 1. ślizg snowboard 10.30 halfpipe K, kwalifikacje 19.30 halfpipe M, kwalifikacje 12 lutego, czwartek (9 finałów) biegi narciarskie 13.00 bieg na 10 km techniką dowolną K łyżwiarstwo szybkie 16.30 5000 m K narciarstwo alpejskie 11.30 supergigant K narciarstwo dowolne 12.15 jazda po muldach M saneczkarstwo 18.30 sztafeta MIX short track 21.31 500 m K, finał A 21.43 1000 m M, finał A snowboard 15.01 cross M, finał A 19.30 halfpipe K ---------- curling 9.05 faza grupowa K 14.05 faza grupowa M 19.05 faza grupowa K hokej na lodzie 12.10 mężczyźni, grupa A: Szwajcaria - Francja 16.40 mężczyźni, grupa A: Czechy - Kanada 21.10 mężczyźni, grupa C: Łotwa - USA 21.10 mężczyźni, grupa C: Niemcy - Dania narciarstwo dowolne 10.00 jazda po muldach M, kwalifikacje 2 short track 20.15 500 m K, ćwierćfinały 20.29 1000 m M, ćwierćfinały 20.58 500 m K, półfinały 21.05 1000 m M, półfinały 21.26 500 m K, finał B 21.37 1000 m M, finał B snowboard 10.00 cross M, kwalifikacje 13.45 cross M, 1/8 finału 14.18 cross M, ćwierćfinały 14.39 cross M, półfinały 14.56 cross M, finał B skeleton 9.30 mężczyźni, 1. ślizg 11.08 mężczyźni, 2. ślizg 13 lutego, piątek (7 finałów) biathlon 14.00 sprint na 10 km M biegi narciarskie 11.45 bieg na 10 km techniką dowolną M łyżwiarstwo figurowe 19.00 soliści, program dowolny łyżwiarstwo szybkie 16.00 10 000 m M skeleton 21.05 mężczyźni, 4. ślizg snowboard 14.46 cross K, finał A 19.30 halfpipe M, finał ---------- curling 9.05 faza grupowa M 14.05 faza grupowa K 19.05 faza grupowa M hokej na lodzie 12.10 mężczyźni, grupa B: Finlandia - Szwecja 12.10 mężczyźni, grupa B: Włochy - Słowacja 16.40 mężczyźni, grupa A: Francja - Czechy 16.40 kobiety, ćwierćfinał 21.10 mężczyźni, grupa A: Kanada - Szwajcaria 21.10 kobiety, ćwierćfinał skeleton 16.00 kobiety, 1. ślizg 17.48 kobiety, 2. ślizg 19.30 mężczyźni, 3. ślizg snowboard 10.00 cross K, kwalifikacje 13.30 cross K, 1/8 finału 14.03 cross K, ćwierćfinały 14.24 cross K, półfinały 14.41 cross K, finał B 14 lutego, sobota (8 finałów) biathlon 14.45 sprint na 7,5 km K biegi narciarskie 12.00 sztafeta 4x7,5 km K łyżwiarstwo szybkie 17.00 500 m M narciarstwo alpejskie 13.30 slalom gigant M, 2. przejazd narciarstwo dowolne 11.46 jazda równoległa po muldach K, finał short track 22.34 1500 m M, finał A skeleton 19.44 kobiety, 4. ślizg skoki narciarskie 19.57 duża skocznia M, 2. seria konkursowa ---------- curling 9.05 faza grupowa K 14.05 faza grupowa M 19.05 faza grupowa K hokej na lodzie 12.10 mężczyźni, grupa B: Szwecja - Słowacja 12.10 mężczyźni, grupa C: Niemcy - Łotwa 16.40 mężczyźni, grupa B: Finlandia - Włochy 16.40 kobiety, ćwierćfinał 21.10 mężczyźni, grupa C: USA - Dania 21.10 kobiety, ćwierćfinał łyżwiarstwo szybkie 16.00 wyścig drużynowy K, ćwierćfinały narciarstwo alpejskie 10.00 slalom gigant M, 1. przejazd narciarstwo dowolne 10.30 jazda równoległa po muldach K, 1/16 finału 11.00 jazda równoległa po muldach K, 1/8 finału 11.20 jazda równoległa po muldach K, ćwierćfinały 11.35 jazda równoległa po muldach K, półfinały 11.48 jazda równoległa po muldach K, o brązowy medal 19.30 big air K, kwalifikacje short track 20.15 1500 m M, ćwierćfinały 20.59 1000 m K, kwalifikacje 21.44 1500 m M, półfinały 22.00 sztafeta 3000 m K, półfinały 22.27 1500 m M, finał B skeleton 18.00 kobiety, 3. ślizg skoki narciarskie 18.45 duża skocznia M, 1. seria konkursowa 15 lutego, niedziela (9 finałów) biathlon 11.15 bieg na dochodzenie na 12,5 km M 14.45 bieg na dochodzenie na 10 km K biegi narciarskie 12.00 sztafeta 4x7,5 km M łyżwiarstwo szybkie 17.03 500 m K narciarstwo alpejskie 13.30 slalom gigant K, 2. przejazd narciarstwo dowolne 11.48 jazda równoległa po muldach M, finał snowboard 14.40 cross MIX, finał A skeleton 18.00 drużyny mieszane skoki narciarskie 19.57 duża skocznia K, 2. seria konkursowa ---------- bobsleje 10.00 jedynki K, 1. ślizg 11.50 jedynki K, 2. ślizg curling 9.05 faza grupowa M 14.05 faza grupowa K 19.05 faza grupowa M hokej na lodzie 12.10 mężczyźni, grupa A: Szwajcaria - Czechy 16.40 mężczyźni, grupa A: Kanada - Francja 19.10 mężczyźni, grupa C: Dania - Łotwa 21.10 mężczyźni, grupa C: USA - Niemcy łyżwiarstwo figurowe 19.45 pary sportowe, program krótki łyżwiarstwo szybkie 16.00 wyścig drużynowy M, ćwierćfinały narciarstwo alpejskie 10.00 slalom gigant K, 1. przejazd narciarstwo dowolne 10.30 jazda równoległa po muldach M, 1/16 finału 11.00 jazda równoległa po muldach M, 1/8 finału 11.20 jazda równoległa po muldach M, ćwierćfinały 11.35 jazda równoległa po muldach M, półfinały 11.46 jazda równoległa po muldach M, o brązowy medal 19.30 big air M, kwalifikacje skoki narciarskie 18.45 duża skocznia K, 1. seria konkursowa snowboard 13.45 cross MIX, ćwierćfinały 14.15 cross MIX, półfinały 14.35 cross MIX, finał B 16 lutego, poniedziałek (6 finałów) bobsleje 21.06 jedynki K, 4. ślizg łyżwiarstwo figurowe 20.00 pary sportowe, program dowolny narciarstwo alpejskie 13.30 slalom M, 2. przejazd narciarstwo dowolne 19.30 big air K short track 12.42 1000 m K, finał A skoki narciarskie 20.20 super team M, finałowa seria konkursowa ---------- bobsleje 10.00 dwójki M, 1. ślizg 11.57 dwójki M, 2. ślizg 19.00 jedynki K, 3. ślizg curling 9.05 faza grupowa K 14.05 faza grupowa M 19.05 faza grupowa K hokej na lodzie 16.40 kobiety, półfinał 21.10 kobiety, półfinał narciarstwo alpejskie 10.00 slalom M, 1. przejazd short track 11.00 1000 m K, ćwierćfinały 11.18 500 m M, kwalifikacje 11.55 1000 m K, półfinały 12.04 sztafeta 5000 m M, półfinały 12.36 1000 m K, finał B skoki narciarskie 19.00 super team M, 1. seria konkursowa 19.43 super team M, 2. seria konkursowa snowboard 10.30 slopestyle K, kwalifikacje 14.00 slopestyle M, kwalifikacje 17 lutego, wtorek (7 finałów) biathlon 14.30 sztafeta 4x7,5 km M bobsleje 21.05 dwójki M, 4. ślizg kombinacja norweska 13.45 duża skocznia/10 km, bieg łyżwiarstwo szybkie 16.28 wyścig drużynowy M, finał A 16.47 wyścig drużynowy K, finał A narciarstwo dowolne 19.30 big air M snowboard 13.00 slopestyle K



---------- bobsleje 19.00 dwójki M, 3. ślizg curling 9.05 faza grupowa M 14.05 faza grupowa K 19.05 faza grupowa M hokej na lodzie 12.10 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału 12.10 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału 16.40 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału 21.10 mężczyźni, baraż o awans do ćwierćfinału kombinacja norweska 10.00 duża skocznia/10 km, konkurs skoków łyżwiarstwo figurowe 18.45 solistki, program krótki łyżwiarstwo szybkie 14.30 wyścig drużynowy M, półfinały 14.52 wyścig drużynowy K, półfinały 15.24 wyścig drużynowy M, finał D 15.30 wyścig drużynowy M, finał C 15.43 wyścig drużynowy K, finał D 15.49 wyścig drużynowy K, finał C 16.22 wyścig drużynowy M, o brązowy medal 16.41 wyścig drużynowy K, o brązowy medal narciarstwo dowolne 10.45 skoki K, kwalifikacje 13.30 skoki M, kwalifikacje 18 lutego, środa (8 finałów) biathlon 14.45 sztafeta 4x6 km K biegi narciarskie 11.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, finał 12.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, finał narciarstwo alpejskie 13.30 slalom K, 2. przejazd narciarstwo dowolne 11.30 skoki K short track 20.59 sztafeta 3000 m K, finał A 21.29 500 m M, finał A snowboard 12.30 slopestyle M ---------- biegi narciarskie 9.45 sprint drużynowy techniką dowolną K, kwalifikacje 10.15 sprint drużynowy techniką dowolną M, kwalifikacje curling 9.05 faza grupowa K 14.05 faza grupowa M 19.05 faza grupowa K hokej na lodzie 12.10 mężczyźni, ćwierćfinał 16.40 mężczyźni, ćwierćfinał 18.10 mężczyźni, ćwierćfinał 21.10 mężczyźni, ćwierćfinał narciarstwo alpejskie 10.00 slalom K, 1. przejazd short track 20.15 500 m M, ćwierćfinały 20.42 500 m M, półfinały 20.50 sztafeta 3000 m K, finał B 21.24 500 m M, finał B 19 lutego, czwartek (7 finałów) hokej na lodzie 19.10 kobiety, finał kombinacja norweska 14.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, bieg łyżwiarstwo figurowe 19.00 solistki, program dowolny łyżwiarstwo szybkie 16.30 1500 m M narciarstwo dowolne 11.30 skoki M skialpinizm 13.55 sprint K 14.15 sprint M ---------- curling 9.05 faza grupowa M 14.05 faza grupowa K 19.05 półfinały M hokej na lodzie 14.40 kobiety, o brązowy medal kombinacja norweska 10.00 duża skocznia/sprint drużynowy 2x7,5 km, konkurs skoków narciarstwo dowolne 10.30 halfpipe M, kwalifikacje 19.30 halfpipe K, kwalifikacje skialpinizm 9.50 sprint K, kwalifikacje 10.30 sprint M, kwalifikacje 12.55 sprint K, półfinały 13.25 sprint M, półfinały 20 lutego, piątek (6 finałów) biathlon 14.15 bieg ze startu wspólnego na 15 km M łyżwiarstwo szybkie 16.30 1500 m K narciarstwo dowolne 13.15 cross K, finał A 19.30 halfpipe M short track 21.29 sztafeta 5000 m M, finał A 22.03 1500 m K, finał A ---------- bobsleje 18.00 dwójki K, 1. ślizg 19.50 dwójki K, 2. ślizg curling 14.05 kobiety, półfinały 19.05 mężczyźni, o brązowy medal hokej na lodzie 16.40 mężczyźni, półfinał 21.10 mężczyźni, półfinał narciarstwo dowolne 10.00 cross K, kwalifikacje 12.00 cross K, 1/8 finału 12.35 cross K, ćwierćfinały 12.54 cross K, półfinały 13.10 cross K, finał B short track 20.15 1500 m K, ćwierćfinały 21.00 1500 m K, półfinały 21.17 sztafeta 5000 m M, finał B 21.56 1500 m K, finał B 21 lutego, sobota (10 finałów) biathlon 14.15 bieg ze startu wspólnego na 12,5 km K biegi narciarskie 11.00 bieg na 50 km techniką klasyczną M bobsleje 21.05 dwójki K, 4. ślizg curling 19.05 mężczyźni, finał łyżwiarstwo szybkie 16.40 bieg ze startu wspólnego M, finał 17.15 bieg ze startu wspólnego K, finał narciarstwo dowolne 10.45 skoki MIX 13.15 cross M, finał A 19.30 halfpipe K skialpinizm 13.30 sztafeta MIX ---------- bobsleje 10.00 czwórki M, 1. ślizg 11.57 czwórki M, 2. ślizg 19.00 dwójki K, 3. ślizg curling 14.05 kobiety, o brązowy medal hokej na lodzie 20.40 mężczyźni, o brązowy medal łyżwiarstwo figurowe 20.00 występy pokazowe łyżwiarstwo szybkie 15.00 bieg ze startu wspólnego M, półfinały 15.50 bieg ze startu wspólnego K, półfinały narciarstwo dowolne 10.00 cross M, kwalifikacje 12.00 cross M, 1/8 finału 12.35 cross M, ćwierćfinały 12.54 cross M, półfinały 13.10 cross M, finał B 22 lutego, niedziela (4 finały) CEREMONIA ZAMKNIĘCIA - 20.00 biegi narciarskie 10.00 bieg na 50 km techniką klasyczną K bobsleje 12.15 czwórki M, 4. ślizg curling 11.05 kobiety, finał hokej na lodzie 14.10 mężczyźni, finał ---------- bobsleje 10.00 czwórki M, 3. ślizg