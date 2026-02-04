Cztery osoby zostały poszkodowane we wtorek wieczorem w pożarze hotelu pracowniczego w Bydgoszczy. Z silnie zadymionego budynku 10 osobom pomogli się ewakuować strażacy - poinformował dyżurny stanowiska kierowania Komendy Miejskiej PSP.

/ Shutterstock

Pożar objął pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 15-20 m kw. na parterze dwukondygnacyjnego hotelu, a dym szybko rozprzestrzenił się po całym budynku. Większość z około 100 osób przebywających w środku samodzielnie opuściła budynek, a 10 osób z piętra przy użyciu drabin ewakuowali strażacy.

Cztery osoby uległy podtruciu gazami pożarowymi. Jedna z nich była na miejscu reanimowana, ale ratownikom udało się przywrócić czynności życiowe. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Mieszkańcy hotelu znaleźli schronienie w podstawionym autobusie komunikacji miejskiej i namiocie ustawionym przez strażaków. Przyczyna pożaru nie jest znana.