Polska wspólnie z Niemcami deklaruje pakiet wsparcia w ramach PURL dla Ukrainy w wysokości 500 mln dolarów - poinformował wicepremier Radosław Sikorski.

Polska wraz z Niemcami przekaże Ukrainie 500 mln dolarów.

Środki przekazywane są w ramach programu PURL, umożliwiającego zakup broni i amunicji z amerykańskich zapasów.

Do tej pory państwa europejskie i Kanada przekazały Ukrainie łącznie 4 mld dolarów na amerykański sprzęt wojskowy.

Polska wraz z Niemcami i Norwegią przekaże 500 mln dolarów w ramach programu zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy - zadeklarował przed posiedzeniem NATO w Brukseli wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Mamy nadzieję, że Ameryka to dostrzeże - dodał.

PURL

Pomoc realizowana jest w ramach programu PURL, który umożliwia szybkie dostawy sprzętu wojskowego dla walczącej z rosyjską inwazją Ukrainy. Mechanizm ten pozwala krajom NATO na finansowanie zakupu broni i amunicji z amerykańskich zapasów wojskowych, które następnie trafiają bezpośrednio do Ukrainy. Program ten został stworzony, aby przyspieszyć dostawy sprzętu niezbędnego do obrony przed rosyjską agresją, trwającą od 2022 roku.

