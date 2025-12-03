Bundestag przegłosował w środę rezolucję, która zobowiązuje rząd federalny do rozpoczęcia planowania i budowy w Berlinie pomnika poświęconego polskim ofiarom narodowego socjalizmu oraz niemieckiej okupacji w latach 1939–1945. To ważny krok w kierunku upamiętnienia tragicznych losów Polaków podczas II wojny światowej.

Zgodnie z przyjętą rezolucją, rząd federalny ma ogłosić konkurs na projekt pomnika. W procesie tym mają uczestniczyć także polscy eksperci. Zwycięska koncepcja zostanie przedstawiona Bundestagowi do ostatecznej akceptacji.

Parlament wskazał, że najodpowiedniejszą lokalizacją dla nowego pomnika będzie teren dawnej Opery Krolla w Berlinie. To właśnie tam, w czerwcu tego roku, odsłonięto tymczasowy monument w formie Głazu Pamięci, który już teraz upamiętnia polskie ofiary.

W Operze Krolla 1 września 1939 r. Adolf Hitler ogłosił atak na Polskę.

Przyjęcie rezolucji poprzedziła ponad półgodzinna debata. Za jej przyjęciem głosowali posłowie CDU/CSU, SPD, Zielonych oraz Lewicy.

Przeciwko było dwóch deputowanych Alternatywy dla Niemiec (AfD), a reszta tego ugrupowania wstrzymała się od głosu.

Gest pojednania

W rezolucji podkreślono, że "wiedza o Polsce, świadomość jej historii i naszej wspólnej historii są w Niemczech mało rozpowszechnione". Pomnik w centrum Berlina, poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji, ma pełnić funkcje edukacyjne.

Autorzy rezolucji twierdzą, że powstanie pomnika stanowiłoby "gest pojednania".

Strona polska wielokrotnie podkreślała znaczenie pomnika dla poprawy dwustronnych relacji. Przez lata nie udało się jednak doprowadzić do postawienia w centrum Berlina stałego pomnika dla polskich ofiar.

Budżet i harmonogram

Pełnomocnik rządu Niemiec ds. współpracy z Polską, Knut Abraham, poinformował, że konkurs na projekt pomnika ma zostać ogłoszony na początku 2026 roku. Przewidywany budżet na realizację projektu to od 750 tys. do 1 mln euro. Ostateczna kwota zostanie ustalona w budżecie federalnym na lata 2027 lub 2028.

Ta debata, ten wniosek, wyznaczają bardzo szczególny moment w relacjach z naszym wielkim wschodnim sąsiadem, Polską. (...) Chcemy w ten sposób powiedzieć: "polscy sąsiedzi i przyjaciele, opłakujemy wasze ofiary, czcimy ich pamięć i wiemy o niemieckiej winie. Chcemy godnego pomnika. Chcemy tego pomnika szybko - powiedział Knut Abraham.