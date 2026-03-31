Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper poinformowała we wtorek, że szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas rozmawiała z ministrem spraw zagranicznych Węgier Peterem Szijjarto na temat przekazywania przez niego Rosji poufnych informacji z unijnych posiedzeń.

Węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto przekazywał Rosji poufne informacje z unijnych posiedzeń.

W tym tygodniu został wezwany na rozmowę przez szefową dyplomacji Kaję Kallas.

Peter Szijjarto, minister spraw zagranicznych Węgier, przyznał, że konsultuje z Rosją tematy poruszane na forum Unii Europejskiej.

Media ujawniły, że regularnie dzwonił do Rosji w przerwach między unijnymi posiedzeniami, aby przekazywać swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi Siergiejowi Ławrowowi relacje na żywo z prowadzonych rozmów.

W związku z tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wezwała go "na dywanik".

Minister Węgier przekazywał Rosji poufne informacje

Szijjarto jako szef MSZ Węgier bierze udział w posiedzeniach ministrów spraw zagranicznych wszystkich państw UE, na których omawiane są m.in. sankcje w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę, a którym przewodniczy wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych Kaja Kallas.

Zacznę od zasady, że sankcje są nakładane jednomyślnie, więc nie chodzi o jeden kraj jako taki - zaznaczyła we wtorek Hipper, odnosząc się do najnowszych doniesień na temat Szijjarto.

Wysoka przedstawicielka rozmawiała na początku tego tygodnia z ministrem spraw zagranicznych, przypominając o wadze poufności rozmów za zamkniętymi drzwiami, ale jednocześnie podkreślając, że wewnętrzne obrady nie mogą być ujawniane stronom trzecim - powiedziała rzeczniczka KE.

Konsorcjum agencji śledczych, w skład którego weszły VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider i Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka (ICJK), pozyskało transkrypcje i nagrania audio rozmów Szijjarto z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Z rozmowy przeprowadzonej w 2024 r. wynika, że Ławrow poprosił następnie Szijjarto o pomoc w usunięciu z listy unijnych sankcji siostry oligarchy Aliszera Usmanowa, Gulbahor Ismaiłowej. Siedem miesięcy później Ismaiłowa została usunięta z listy sankcyjnej.

