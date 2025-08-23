Surowe konsekwencje mogą spotkać influencerkę, która w sieci umieściła filmik pokazujący jak tańczy na maszcie z turecką flagą. Prokuratura w położonym w centralnej Turcji Nevsehir wszczęła postępowanie przeciwko turystce - poinformował w piątek portal Bianet.

Na opublikowanym w sieci filmiku widać, jak młoda kobieta w niebieskich legginsach i białej koszulce, wykonuje kilka akrobatycznych figur na maszcie z flagą na wzgórzu w Uchisar w Kapadocji. To główna atrakcja turystyczna w środkowej Anatolii, znanej z "bajecznych kominów".

Krótki filmik wywołał gniew lokalnych władz.

"Brak szacunku" i możliwe znieważenie narodu tureckiego

Przeciwko turystce wszczęto śledztwo w sprawie domniemanego znieważenia narodu tureckiego i symboli narodowych Turcji - poinformowało biuro gubernatora Nevsehir w pisemnym oświadczeniu, cytowanym przez tureckie media. Kodeks karny Turcji przewiduje za ten rodzaj przestępstwa karę od sześciu miesięcy do trzech lat pozbawienia wolności.

"Ten godny ubolewania incydent, który uważamy za brak szacunku dla narodowych i duchowych wartości naszego szlachetnego narodu, jest badany z wielką ostrożnością i wrażliwością" - dodano.

Zgodnie z artykułem 300 tureckiego kodeksu karnego, publiczne lekceważenie tureckiej flagi jest nielegalne i może grozić karą więzienia do trzech lat. Artykuł 301 dotyczy przestępstwa znieważenia narodu tureckiego, jego rządu lub bohaterów narodowych i przewiduje karę więzienia do dwóch lat - podaje AFP.