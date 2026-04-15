Luksusowy hotel Burdż Al-Arab w Dubaju zostanie zamknięty na czas gruntownego, 18-miesięcznego remontu - potwierdził agencji Reutera członek personelu. Będzie to pierwszy remont od otwarcia w 1999 r. Na słynny dubajski hotel-żagiel w marcu spadły szczątki zestrzelonego irańskiego drona, a obiekt stanął w ogniu.

Burdż al-Arab / Shutterstock

Hotel zaoferuje gościom alternatywne zakwaterowanie w pobliskich hotelach na czas prac.

Właściciel hotelu, sieć Jumeirah, poinformowała we wtorek w oświadczeniu, że prace będą prowadzone etapami przez około 18 miesięcy, a poprowadzi je paryski architekt Tristan Auer. We wtorkowym komunikacie nie wyjaśniono, czy obiekt będzie zamknięty na czas remontu.

Pracownik hotelu, na którego powołuje się Reuters, poinformował, że hotel zaoferuje gościom z rezerwacjami alternatywne zakwaterowanie w pobliskich hotelach na czas trwania prac. Termin zakończenia remontu może ulec zmianie - dodało źródło agencji.

Pożar hotelu w Dubaju

Hotel w kształcie żagla to flagowy obiekt grupy Jumeirah. Uległ on uszkodzeniu, gdy na początku marca w jego fasadę uderzyły odłamki po irańskim dronie. Wybuchł wtedy pożar, nie było doniesień o ofiarach.

"Długo oczekiwane" prace nie są powiązane z marcowym incydentem - zapewnia pracownik Jumeirah. Grupa w swoim oświadczeniu nie powiązała również remontu z wojną na Bliskim Wschodzie.

Jednakże moment ten jest szczególny, ponieważ konflikt negatywnie wpłynął na podróże do Dubaju, a zakłócenia w połączeniach lotniczych i spadki ruchu turystycznego dotknęły Zjednoczone Emiraty Arabskie - zauważa agencja Reutera.

Luksusowy symbol Dubaju

Hotel-żagiel jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków świata oraz symbolem nowoczesnej architektury i przepychu Dubaju. Wznosi się na wyspie usypanej około 280 m od linii brzegowej Zatoki Perskiej. Sztuczną wyspę łączy z lądem prywatny most. Budynek ma około 321 metrów wysokości, co czyni go jednym z najwyższych hoteli na świecie.

Hotel posiada wyłącznie apartamenty. Jest ich 202 - najmniejszy zajmuje 169 m kw., a największy 780 m kw. Najbardziej luksusowe apartamenty posiadają złote i złocone elementy wyposażenia. Każdy z gości ma osobistego lokaja do dyspozycji przez 24 godziny na dobę. Goście mogą też na specjalne życzenie mieć na wyłączność kucharza, dodatkową ochronę, kierowcę z samochodem.



