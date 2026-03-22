​Wyższy niż Statua Wolności, cięższy niż siedem płetwali błękitnych i starszy niż Cesarstwo Rzymskie - sekwoja General Sherman to prawdziwy kolos wśród drzew. Okaz położony w sercu kalifornijskiego Parku Narodowego Sekwoi od wieków budzi podziw turystów i naukowców z całego świata. Oto największe drzewo na naszej planecie.

General Sherman - największe drzewo świata pod względem objętości

Jakie jest największe drzewo na świecie?

Ile waży i jaka jest jego wysokość?

Czym charakteryzuje się ten gatunek drzew?

Kolosalna masa

W samym sercu Parku Narodowego Sekwoi w Kalifornii, wśród majestatycznych lasów wyrasta drzewo, które od lat przyciąga uwagę podróżników i miłośników przyrody. General Sherman, bo o nim mowa, to sekwoja olbrzymia (mamutowiec olbrzymi), jeden z najbardziej imponujących gatunków wśród roślinności na Ziemi.

General Sherman uznawany jest za największe drzewo świata pod względem objętości. Jego wysokość sięga aż 83,8 m, co sprawia, że jest niemal dwukrotnie wyższy od słynnej Statuy Wolności w Nowym Jorku (46,05 m od podstawy do pochodni). Jednak to nie wysokość czyni go rekordzistą. Prawdziwe wrażenie robi jego masa i objętość.

General Sherman starszy niż Cesarstwo Rzymskie

Według danych Amerykańskiej Służby Parków Narodowych sam pień sekwoi General Sherman waży około 1 270 000 kilogramów. To mniej więcej tyle, ile waży siedem dorosłych płetwali błękitnych - największych zwierząt, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi, albo pięć samolotów Dreamliner, latających na długodystansowych trasach międzykontynentalnych.

Z kolei pień ma u podstawy średnicę 11,1 m, a największa gałąź średnicę 2,2 m.

Naukowcy oszacowali, że Generał Sherman liczy sobie około 2200 lat. Oznacza to, że zaczęło rosnąć na długo przed narodzinami Jezusa Chrystusa, a nawet przed powstaniem Cesarstwa Rzymskiego, którego początek datuje się na 27 rok przed naszą erą.

Wyjątkowy gatunek wśród drzew

General Sherman należy do gatunku sekwoi olbrzymiej. To iglaste drzewa dorastające do ok. 95 m i dożywające 2000-3500 lat. Mają charakterystyczną czerwonobrązową korę, grubą nawet na kilkadziesiąt centymetrów. Sekwoje olbrzymie dziko występują wyłącznie na zachodnich stokach gór Sierra Nevada w Kalifornii.

Choć General Sherman jest bezapelacyjnie największym żyjącym drzewem na świecie pod względem objętości, zdecydowanie nie jest najwyższy. To miano dzierży sekwoja wieczniezielona Hyperion, która mierzy niemal 116 metrów wysokości. Jednak to właśnie General Sherman, dzięki swojej masie i objętości, zyskał miano giganta wszech czasów.

Drzewo to od lat jest symbolem potęgi przyrody i jednym z najważniejszych punktów na mapie turystycznej Kalifornii. Każdego roku tysiące turystów z całego świata przybywają do Parku Narodowego Sekwoi, by na własne oczy zobaczyć ten cud natury.