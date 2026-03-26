Zaplanowany na czwartkowy wieczór start niemieckiej rakiety kosmicznej Spectrum wstrzymano w ostatniej chwili po wpłynięciu do strefy bezpieczeństwa nieautoryzowanej jednostki. Miała to być łódź rybacka, której załoga twierdzi, że nie była świadoma ograniczeń. To kolejny podobny incydent w rejonie wyspy Andoeya.
- Start rakiety Spectrum wstrzymano w ostatniej chwili przez wpłynięcie łodzi rybackiej do strefy bezpieczeństwa na wyspie Andoya w Norwegii.
- Incydent podkreśla narastający konflikt między lokalnymi rybakami a norweskim Andoya Spaceport.
Start przygotowywany przez niemiecką firmę Isar Aerospace miał odbyć się w krótkim, około 15-minutowym oknie. Odliczanie przebiegało prawidłowo aż do momentu wejścia systemu w końcową sekwencję automatyczną, kiedy wykryto jednostkę w strefie bezpieczeństwa.
Procedura wymusiła natychmiastowe wstrzymanie startu na kilkanaście minut, a wznowienie odliczania nastąpiło dopiero po oczyszczeniu akwenu.
W wyniku opóźnienia wzrosła temperatura paliwa w silnikach, czego nie udało się skorygować w czasie pozostałym do końca okna startowego. Ostatecznie misję przerwano, a rakieta nie wystartowała.