Zaplanowany na czwartkowy wieczór start niemieckiej rakiety kosmicznej Spectrum wstrzymano w ostatniej chwili po wpłynięciu do strefy bezpieczeństwa nieautoryzowanej jednostki. Miała to być łódź rybacka, której załoga twierdzi, że nie była świadoma ograniczeń. To kolejny podobny incydent w rejonie wyspy Andoeya.

  • Start rakiety Spectrum wstrzymano w ostatniej chwili przez wpłynięcie łodzi rybackiej do strefy bezpieczeństwa na wyspie Andoya w Norwegii.
  • Incydent podkreśla narastający konflikt między lokalnymi rybakami a norweskim Andoya Spaceport.
Start przygotowywany przez niemiecką firmę Isar Aerospace miał odbyć się w krótkim, około 15-minutowym oknie. Odliczanie przebiegało prawidłowo aż do momentu wejścia systemu w końcową sekwencję automatyczną, kiedy wykryto jednostkę w strefie bezpieczeństwa.

Procedura wymusiła natychmiastowe wstrzymanie startu na kilkanaście minut, a wznowienie odliczania nastąpiło dopiero po oczyszczeniu akwenu.

W wyniku opóźnienia wzrosła temperatura paliwa w silnikach, czego nie udało się skorygować w czasie pozostałym do końca okna startowego. Ostatecznie misję przerwano, a rakieta nie wystartowała.

Jednostką, która naruszyła zakaz żeglugi, był kuter rybacki, którego załoga twierdzi, że nie była świadoma obowiązujących ograniczeń. Cytowany przez czwartkowy dziennik "VG" rybak tłumaczył, że nie działał celowo i nie zamierzał zakłócać startu. Wskazywał na problemy z manewrowaniem i sprzętem połowowym oraz trudne warunki na morzu w chwili wpłynięcia do zakazanej strefy.

Kiedy ponowny start rakiety?

Program Spectrum ma kluczowe znaczenie dla europejskich ambicji niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej po nieudanej pierwszej próbie w 2025 r. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił podczas wizyty w Norwegii dwa tygodnie temu, że norweskie centrum kosmiczne na wyspie Andoeya ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Europę "suwerenności kosmicznej".

Prezes Isar Aerospace Daniel Metzler zapowiedział w czwartkowym komunikacie powrót do prób startowych tak szybko, jak będzie to możliwe, jednak podkreślił, że jego firma nie zamierza iść na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa misji.

Spectrum miała wynieść na orbitę okołoziemską pięć satelitów typu CubeSat.

Konflikt między kosmodromem a lokalnymi rybakami

To kolejny incydent wskazujący na konflikt między rozwijającym się norweskim kosmodromem na Andoeya Spaceport a lokalnymi rybakami. Właściciele kutrów od lat wskazują na ograniczenia dostępu do łowisk w związku z zamykaniem akwenów na potrzeby testów i startów, a także ćwiczeń na pobliskim poligonie wojskowym. W październiku 2025 r. pojedynczy kuter rybacki zakłócił manewry NATO, zmuszając samoloty niemieckich sił powietrznych do przerwania ćwiczeń.

