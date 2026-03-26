Jednostką, która naruszyła zakaz żeglugi, był kuter rybacki, którego załoga twierdzi, że nie była świadoma obowiązujących ograniczeń. Cytowany przez czwartkowy dziennik "VG" rybak tłumaczył, że nie działał celowo i nie zamierzał zakłócać startu. Wskazywał na problemy z manewrowaniem i sprzętem połowowym oraz trudne warunki na morzu w chwili wpłynięcia do zakazanej strefy.



Kiedy ponowny start rakiety?

Program Spectrum ma kluczowe znaczenie dla europejskich ambicji niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej po nieudanej pierwszej próbie w 2025 r. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił podczas wizyty w Norwegii dwa tygodnie temu, że norweskie centrum kosmiczne na wyspie Andoeya ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez Europę "suwerenności kosmicznej".

Prezes Isar Aerospace Daniel Metzler zapowiedział w czwartkowym komunikacie powrót do prób startowych tak szybko, jak będzie to możliwe, jednak podkreślił, że jego firma nie zamierza iść na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa misji.

Spectrum miała wynieść na orbitę okołoziemską pięć satelitów typu CubeSat.

Konflikt między kosmodromem a lokalnymi rybakami

To kolejny incydent wskazujący na konflikt między rozwijającym się norweskim kosmodromem na Andoeya Spaceport a lokalnymi rybakami. Właściciele kutrów od lat wskazują na ograniczenia dostępu do łowisk w związku z zamykaniem akwenów na potrzeby testów i startów, a także ćwiczeń na pobliskim poligonie wojskowym. W październiku 2025 r. pojedynczy kuter rybacki zakłócił manewry NATO, zmuszając samoloty niemieckich sił powietrznych do przerwania ćwiczeń.

