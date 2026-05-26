Korea Północna wystrzeliła we wtorek niezidentyfikowany pocisk u swoich zachodnich wybrzeży - informuje południowokoreańska armia. To kolejny test Pjongjangu w ostatnich tygodniach.

Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk (zdjęcie ilustracyjne)

Połączone Szefostwo Sztabów Republiki Korei, informując we wtorkowy poranek czasu polskiego o wystrzeleniu przez północnokoreańską armię niezidentyfikowanego pocisku, nie podało dalszych szczegółów.

Reuters przypomina, że nieco ponad miesiąc temu, 19 kwietnia, Korea Północna wystrzeliła wiele pocisków krótkiego zasięgu. Pjongjang informował wówczas również o przeprowadzeniu testów nowej głowicy kasetowej, przenoszonej przez pocisk balistyczny, a także broni elektromagnetycznej.

Analitycy uznali, że było to częścią działań, które mają na celu zademonstrowanie zdolności Korei Północnej do prowadzenia nowoczesnej wojny.

Korea Północna rozbudowuje potencjał odstraszania nuklearnego

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un oświadczył w marcu, że status jego kraju jako państwa posiadającego broń jądrową nie podlega dyskusjom, a rozbudowa potencjału "odstraszania nuklearnego" w samoobronie jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Agencja AP przypomina, że władze w Pjongjangu skoncentrowały się na rozwijaniu zdolności jądrowych i rakietowych od czasu, gdy w 2019 r. załamały się rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem dotyczące potencjału atomowego Korei Północnej.

Amerykański przywódca wielokrotnie wyrażał chęć powrotu do rozmów z Kim Dzong Unem, ale Pjongjang dotychczas ignorował te propozycje. Wezwał też Waszyngton do wycofania żądania rozbrojenia nuklearnego Korei Północnej jako warunku wstępnego rozmów.