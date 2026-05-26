Korea Północna wystrzeliła we wtorek niezidentyfikowany pocisk u swoich zachodnich wybrzeży - informuje południowokoreańska armia. To kolejny test Pjongjangu w ostatnich tygodniach.
Połączone Szefostwo Sztabów Republiki Korei, informując we wtorkowy poranek czasu polskiego o wystrzeleniu przez północnokoreańską armię niezidentyfikowanego pocisku, nie podało dalszych szczegółów.
Reuters przypomina, że nieco ponad miesiąc temu, 19 kwietnia, Korea Północna wystrzeliła wiele pocisków krótkiego zasięgu. Pjongjang informował wówczas również o przeprowadzeniu testów nowej głowicy kasetowej, przenoszonej przez pocisk balistyczny, a także broni elektromagnetycznej.
Analitycy uznali, że było to częścią działań, które mają na celu zademonstrowanie zdolności Korei Północnej do prowadzenia nowoczesnej wojny.
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un oświadczył w marcu, że status jego kraju jako państwa posiadającego broń jądrową nie podlega dyskusjom, a rozbudowa potencjału "odstraszania nuklearnego" w samoobronie jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.
Agencja AP przypomina, że władze w Pjongjangu skoncentrowały się na rozwijaniu zdolności jądrowych i rakietowych od czasu, gdy w 2019 r. załamały się rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem dotyczące potencjału atomowego Korei Północnej.
Amerykański przywódca wielokrotnie wyrażał chęć powrotu do rozmów z Kim Dzong Unem, ale Pjongjang dotychczas ignorował te propozycje. Wezwał też Waszyngton do wycofania żądania rozbrojenia nuklearnego Korei Północnej jako warunku wstępnego rozmów.