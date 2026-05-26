Ukraińcy nie chcą zasiadać do rozmów na warunkach, które forsują Rosjanie, a dla których daleko idące zrozumienie wyraża Biały Dom – tłumaczył w Rozmowie o 7:00 w internetowym Radiu RMF24 Bartosz Cichocki. Były ambasador RP w Ukrainie wskazywał, że ostatni, potężny rosyjski atak na Kijów to efekt tego, że Kreml mocno zabolały ukraińskie ataki w głębi kraju. Jego zdaniem to także próba wywarcia presji na państwa Zachodu, by zmusili Zełenskiego do rozmów pokojowych. Dyplomata mówił, że droga dla polskich firm do udziału w odbudowie Ukrainy nie jest zamknięta.

Bartosz Cichocki / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Nie ignorowałbym tych ostrzeżeń, Rosjanie prawdopodobnie będą powtarzać takie uderzenia jak z soboty na niedzielę - mówił w naszym radiu Bartosz Cichocki.

Zdaniem polskiego dyplomaty w Ukrainie doszło do zmiany myślenia, a nasi wschodni sąsiedzi nie zastanawiają się już "co jeszcze Rosjanie mogą nam zrobić", ale "niech to Rosjanie myślą, co my im możemy zrobić".

Prowadzący rozmowę Piotr Salak zapytał, jak mogłaby wyglądać odpowiedź Polski, gdyby w ataku na Kijów Rosjanie trafili nasze przedstawicielstwo? Cichocki wskazał na prawdopodobne kolejne ograniczenia obecności rosyjskiego personelu dyplomatycznego nad Wisłą, działania na forum ONZ czy nowe sankcje.

Do zwycięstwa Ukrainy jeszcze bardzo daleko - uważa były ambasador, choć zacytował on rosyjskich blogerów wojskowych, którzy z obawą patrzą na sytuację w południowej Ukrainie. W tym kontekście zbawienne dla Rosjan mogłoby być otwarcie frontu białorusko-ukraińskiego, ale jak tłumaczył Cichocki, przeciwdziałać takiemu scenariuszowi próbuje Zachód. Stąd ostatnia rozmowa Macron-Łukaszenka, wizyta Swietłany Cichanouskiej w Kijowie czy zniesienie przez USA części sankcji nałożonych na Białoruś.

W tym roku szans na jakiś progres pokojowy nie będzie - stwierdził Bartosz Cichocki. Dyplomata argumentował, że Ukraińcy nie chcą godzić się na warunki, które pozwolą Moskwie wznowić wojnę w dowolnym momencie i to będąc stroną silniejszą. Mowa tu m.in. o żądaniach opuszczenia Donbasu, ograniczenia ukraińskich sił zbrojnych czy szlabanie dla integracji z NATO.

"Nikt nie ma pretensji do Zełeńskiego, że ciągnie tę wojnę"

Gospodarz Rozmowy o 7 w Radiu RMF24 zwrócił uwagę na kwestie nastrojów społecznych w Ukrainie. Jego gość zaznaczył, że mimo zmęczenia wojną Ukraińcy nadal popierają kontynuowanie walki.

Nikt nie ma pretensji do Zełeńskiego, że on ciągnie tę wojnę. Nikt nie ma złudzeń co do tego, że Rosjanie dalej będą zabijali - relacjonował.

Piotr Salak zapytał też o aferę korupcyjną dot. najwyższych władz w Kijowie oraz działalność NABU, ukraińskiej służby antykorupcyjnej. Były ambasador przyznał, że społeczeństwo jest oburzone skalą korupcji, ale jednocześnie pojawiają się pytania o polityczny charakter działań śledczych.

Coraz częściej się mówi o tym, że sposób działania NABU wskazuje na to, że tam nie chodzi tyle o korupcję, co o uderzenie właśnie w system polityczny - ocenił. Jak dodał, może to w przyszłości osłabić społeczne zaufanie do walki z korupcją.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

Słuchaj Radia RMF24>>>