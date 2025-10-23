Powodzeniem zakończył się test dwóch pocisków hipersonicznych przeprowadzony przez Koreę Północną, który miał na celu wzmocnienie potencjału odstraszania - poinformowała północnokoreańska agencja KCNA. Test określono jako "najnowocześniejszy" system uzbrojenia. Z kolei agencja Yonhap podkreśla, że był to pokaz siły Pjongjangu przed zbliżającym się szczytem APEC w Korei Południowej, w który weźmie udział m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un (zdjęcie poglądowe) / WALLACE WOON / PAP/EPA

Korea Północna przeprowadziła test dwóch pocisków hipersonicznych - poinformowała państwowa agencja KCNA. Rakiety wystrzelono z dzielnicy Ryokpho w Pjongjangu, a celem był szczyt Kwesang w powiecie Orang.

Próbę nadzorował Pak Dzong Czon, sekretarz Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, który podkreślił "nową wartość strategiczną" testowanego systemu i jego znaczenie dla odstraszania.

Armia Korei Południowej potwierdziła odpalanie kilku pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które przeleciały około 350 km i spadły na lądzie.

Test hipersoniczny Korei Północnej

Próbę rakietową nadzorował Pak Dzong Czon, sekretarz Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei. To wyraźny dowód stałego podnoszenia samodzielnych zdolności techniczno-obronnych Korei Północnej - stwierdził. Podkreślił, że przetestowany system uzbrojenia ma "nową wartość strategiczną" i wzmacnia odstraszanie.

Z kolei z opublikowanego komunikatu KCNA wynika, że dwa pociski hipersoniczne, które zostały wystrzelone w kierunku północno-wschodnim z dzielnicy Ryokpho w Pjongjangu, trafiły w cel na szczycie Kwesang w powiecie Orang. "Test, przeprowadzony w środę przez dowództwo systemów rakietowych, był częścią programu rozwoju zdolności obronnych" - twierdzi agencja.

Armia Korei Południowej: Pjongjang wystrzelił pociski balistyczne

W środę armia Korei Południowej poinformowała o wykryciu odpalenia przez Koreę Północną kilku pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które przeleciały ok. 350 km i spadły na lądzie. Według źródeł wojskowych mogły to być pociski taktyczne Hwasongpho-11-Da-4.5. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w Korei Południowej (USFK) oświadczyły, że "potępiają te bezprawne i destabilizujące działania".

Była to pierwsza próba rakiet balistycznych sił północnokoreańskich od objęcia w czerwcu urzędu prezydenta Korei Południowej przez Li Dze Mjunga.

Południowokoreańska agencja Yonhap podkreśla, że do demonstracji siły dochodzi na tydzień przed szczytem Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Gyeongju, mieście położonym ok. 350 km na południowy wschód od Seulu. Według mediów udział w wydarzeniu mają wziąć m.in. prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping.