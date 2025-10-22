W majątku prezydenta Karola Nawrockiego zaszły istotne zmiany. Jak donosi "Fakt", mieszkanie, które wzbudziło kontrowersje podczas kampanii wyborczej, zostało oficjalnie przekazane na cele charytatywne. Nowym właścicielem nieruchomości jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Gdyni, co potwierdza wpis w księdze wieczystej.

Prezydent Karol Nawrocki pozbył się mieszkania. Nowy właściciel to organizacja charytatywna / Adam Burakowski / East News

Wielkie zmiany w majątku prezydenta

W ostatnich dniach na jaw wyszły nowe informacje dotyczące majątku prezydenta Karola Nawrockiego. Jak wynika z ustaleń, mieszkanie, które jeszcze niedawno należało do Karola i Marty Nawrockich, zostało przekazane na cele charytatywne. Potwierdza to oficjalny wpis w księdze wieczystej, w którym jako nowy właściciel widnieje Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Gdyni.

Kontrowersje wokół mieszkania przy ul. Zakopiańskiej

Sprawa mieszkania przy ul. Zakopiańskiej wzbudziła szerokie zainteresowanie opinii publicznej już podczas kampanii wyborczej. Nieruchomość została kilka lat temu odkupiona od pana Jerzego Ż., seniora, którym Nawroccy mieli się opiekować. Gdy sprawa wyszła na jaw, pojawiły się pytania dotyczące okoliczności zakupu, wysokości zapłaty oraz wcześniejszego statusu mieszkania jako lokalu komunalnego. Sytuacja wywołała polityczną burzę, a prezydent Nawrocki musiał publicznie tłumaczyć się z tej transakcji.

Przekazanie mieszkania na cele charytatywne

W trakcie kampanii Karol Nawrocki zapowiedział, że mieszkanie zostanie przekazane na cele dobroczynne. Jak się okazało, formalności trwały kilka miesięcy. Dopiero 16 października w księdze wieczystej pojawił się nowy wpis, potwierdzający zmianę właściciela. Nieruchomość została przekazana Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu z Gdyni na podstawie umowy darowizny zawartej 14 maja bieżącego roku.

W umowie darowizny znalazł się istotny zapis dotyczący pana Jerzego Ż. Zgodnie z wolą darczyńców, senior może nadal mieszkać w lokalu, o ile pozwoli na to jego stan zdrowia i będzie taka jego wola. Pod dokumentem podpisali się zarówno prezes stowarzyszenia, jak i Marta Nawrocka, która działała również z pełnomocnictwa Karola Nawrockiego.

Pozostałe nieruchomości w majątku prezydenta

Mieszkanie przy ul. Zakopiańskiej to tylko jedna z nieruchomości, które deklarował Karol Nawrocki. W ostatnim upublicznionym oświadczeniu majątkowym, złożonym jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wykazał także 70-metrowy lokal kupiony na kredyt, którego jest współwłaścicielem z żoną, oraz 57-metrowe mieszkanie będące współwłasnością z siostrą.

Brak publikacji nowego oświadczenia majątkowego

Nowe oświadczenie majątkowe Karola Nawrockiego, złożone tuż przed objęciem urzędu prezydenta, wciąż nie zostało opublikowane na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Jak tłumaczy rzecznik prezydenta, dokument zostanie ujawniony, gdy tylko prezydent wyrazi na to zgodę. Tymczasem Kancelaria Prezydenta zapewniała, że w majątku głowy państwa nie zaszły istotne zmiany.