Kebatu został również zarejestrowany przez kamery w centrum Chelmsford, gdzie tuż po wyjściu z więzienia rozmawiał z przechodniami i - jak potwierdziła policja - prosił kilka osób o pomoc.

W piątkowy wieczór monitoring uchwycił go w bibliotece w dzielnicy Dalston. Miał na sobie szary dres więzienny i niósł białą torbę.

Wyrok dla Etiopczyka

Aresztowanie Kebatu w lipcu wywołało protesty przed hotelem The Bell w Epping, gdzie mieszkał od czasu przybycia do Wielkiej Brytanii na małej łodzi.

Hadush Gerberslasie Kebatu przypłynął do Wielkiej Brytanii na małej łodzi. We wrześniu został uznany za winnego dwóch zarzutów napaści seksualnej, usiłowania napaści seksualnej, nakłaniania nieletniej do czynności seksualnych oraz molestowania bez użycia przemocy - podaje Sky News.

We wrześniu sąd w Chelmsford rozpatrywał sprawę dotyczącą prób pocałowania nastolatki na ławce oraz licznych komentarzy o charakterze seksualnym, które Kebatu kierował pod jej adresem.

Następnego dnia ponownie spotkał tę samą dziewczynę, próbował ją pocałować, a następnie dopuścił się wobec niej napaści seksualnej. Ofiarą napaści seksualnej padła także kobieta, która zaoferowała mu pomoc w napisaniu CV.

Sędzia okręgowy Christopher Williams, skazując Kebatu we wrześniu na 12 miesięcy więzienia, stwierdził, że w przypadku Etiopczyka istnieje "poważne ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa". Kebatu otrzymał również pięcioletni zakaz zbliżania się do kobiet i kontaktowania się z nimi oraz nakaz wpisania się do rejestru przestępców seksualnych na 10 lat.

Ojciec 14-letniej dziewczynki, która padła ofiarą Kebatu, był wyraźnie zdenerwowany, gdy pojawił się w więzieniu w Chelmsford, domagając się wyjaśnień po tym, jak sprawca został przypadkowo zwolniony. Mówił wówczas, że czuje się "zawiedziony" przez wszystkie instytucje oraz "sfrustrowany" myślą, że Kebatu mógł uciec po tym, jak latem zaatakował jego córkę.