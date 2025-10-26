Dwa dni po pomyłkowym zwolnieniu Hadush Gerberslasie Kebatu został aresztowany przez brytyjską policję w północnym Londynie - podaje BBC. Mężczyzna został skazany za przestępstwa seksualne. Ma być deportowany z Wielkiej Brytanii.
Hadush Kebatu został odnaleziony w okolicach Finsbury Park w niedzielę o godzinie 8:30 czasu GMT, czyli o 9:30 czasu polskiego, dwa dni po tym, jak przez pomyłkę opuścił więzienie HMP Chelmsford. Zatrzymano go w związku z nielegalnym przebywaniem na wolności.
Policja poinformowała, że Kebatu "zostanie ponownie przekazany służbie więziennej". Brytyjski minister zdrowia Wes Streeting zapowiedział natomiast, że mężczyzna zostanie natychmiast deportowany.
Policja hrabstwa Essex dowiedziała się o błędnym zwolnieniu Hadusha Kebatu w piątek o godzinie 12:57. 16 minut wcześniej mężczyzna wsiadł do pociągu jadącego do wschodniego Londynu.