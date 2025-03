Niektórzy z demokratów w ogóle nie pojawili się na przemówieniu, inni ubrali się zaplanowany wcześniej sposób - kobiety na różowo, przedstawiciele społeczności afroamerykańskiej na czarno.

To moje piąte takie przemówienie przed Kongresem i po raz kolejny patrzę na demokratów przede mną i zdaję sobie sprawę, że nie ma absolutnie nic, co mógłbym powiedzieć, aby ich uszczęśliwić lub sprawić, aby wstali, uśmiechnęli się (...) Mogę znaleźć lekarstwo na najbardziej wyniszczającą chorobę, mieć najwspanialszą gospodarkę w historii lub zatrzymać przestępczość do najniższego poziomu, jaki kiedykolwiek odnotowano. A ci ludzie siedzący tutaj nie będą klaskać - narzekał Trump.