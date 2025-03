"Otrzymaliśmy pismo od prezydenta Zełenskiego, że Ukraina jest gotowa usiąść do stołu negocjacyjnego i podpisać umowę ws. minerałów"- powiedział prezydent USA Donald Trump w wystąpieniu przed połączonymi izbami Kongresu. "Pracujemy nad tym, by zakończyć konflikt na Ukrainie" - dodał amerykański przywódca. "Osiągnęliśmy więcej w ciągu 43 dni, niż większość prezydentów w ciągu 4 lub 8 lat" - chwalił się Trump.

Donald Trump podczas wystąpienia w Kongresie / PAP/EPA/WIN MCNAMEE / POOL / PAP/EPA

Prezydent Donald Trump podczas swojego przemówienia przed Kongresem podkreślił wsparcie USA dla Ukrainy i powiedział, że "nieustannie pracuje nad zakończeniem brutalnego konfliktu" w tym kraju.

Miliony Ukraińców i Rosjan zostało niepotrzebnie zabitych lub rannych w tym przerażającym i brutalnym konflikcie, bez widocznego końca – mówił Trump.

Dodał, że "Stany Zjednoczone wysłały setki miliardów dolarów na wsparcie obrony Ukrainy, bez żadnego bezpieczeństwa, bez niczego".

Donald Trump zacytował fragment listu wysłanego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym zadeklarował on gotowość "by jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć osiągnięcie trwałego pokoju" oraz podpisania umowy o minerałach.