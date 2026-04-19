Władze Tomska, miasta w azjatyckiej części Rosji, zdemontowały pomnik ofiar represji politycznych, poświęcony Polakom, Litwinom, Łotyszom, Estończykom i Kałmukom. Taką informację przekazał niezależny rosyjski portal Nowaja Gazieta Jewropa.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Skwer Pamięci, zlokalizowany w centrum miasta, został ogrodzony, a następnie otoczony przez funkcjonariuszy w celu usunięcia kamieni, tworzących pomnik. Według relacji świadków, na które powołała się Nowaja Gazieta Jewropa, policja ma zakazywać fotografowania prac i legitymować osoby próbujące łamać ten zakaz.

Skwer Pamięci w Tomsku został otwarty w 1992 r. z inicjatywy administracji miasta i Stowarzyszenia Memoriał.



Polskie miejsca pamięci usuwane przez Rosjan

Polskie miejsca pamięci w Rosji znajdują się wśród tych, które po 2022 r., czyli po wybuchu pełnoskalowej wojny Kremla z Ukrainą, ucierpiały najbardziej.

W wielu miastach pomniki zostały praktycznie usunięte, zdemontowane. (...) Pomnik polskich zesłańców usunięto w Buriacji; pomniki, polski i litewski, usunięto w Piwowarisze, w obwodzie irkuckim. (Dalsze miejsca to) Pietrozawodsk, Workuta, Petersburg, Szlisselburg, Galaszor, Jakuck, Tomsk, Biełostok w obwodzie tomskim - mówiła w lutym w rozmowie z PAP Aleksandra Poliwanowa z Memoriału.

W listopadzie 2025 r. usunięte zostały także płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Kampanii Wrześniowej z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, a kilka miesięcy wcześniej to samo uczyniono w Miednoje.

