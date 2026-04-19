Chiny wstępnie zaoferowały możliwość przyjęcia od Iranu wysoko wzbogaconego uranu - informuje agencja Associated Press, powołując si na źródła dyplomatyczne. Miałoby się tak stać w przypadku zawarcia porozumienia przez Teheran i Waszyngton.

Chiny są największym partnerem handlowym Iranu

Według AP celem propozycji Chin jest deeskalacja napięcia oraz ułatwienie negocjacji nuklearnych. Doniesień tych nie potwierdziły jak dotąd oficjalnie ani władze Iranu, ani Chin, czy USA.

Chiny są największym partnerem handlowym Iranu i jednym z nielicznych zagranicznych odbiorców ropy. W 2021 r. oba kraje podpisały 25-letnią umowę strategiczną, która jest kluczowa dla objętej zachodnimi sankcjami irańskiej gospodarki.

Trump: Otworzyłem cieśninę Ormuz również dla nich

W piątek, gdy Iran na krótko otworzył Ormuz, prezydent USA Donald Trump przedstawił to jako gest wobec Pekinu. "Chiny są bardzo zadowolone, że na stałe otworzyłem cieśninę Ormuz. Zrobiłem to również dla nich" - napisał wtedy na platformie Truth Social.



Według amerykańskich źródeł, po zbombardowaniu irańskich instalacji nuklearnych przez USA i Izrael w czerwcu 2025 roku w Iranie pozostały niemal 2 tony wzbogaconego uranu, w tym 450 kg wzbogaconego do 60 proc.



W piątek wieczorem Trump zapowiedział, że zapasy te zostaną wywiezione z Iranu. Stwierdził, że Teheran zgodził się na bezterminowe zawieszenie programu jądrowego.

Iran obstaje przy swoim ws. wzbogaconego uranu

Zaprzeczyli temu przedstawiciele irańskich władz; m.in. przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf napisał na X, że wzbogacony uran nigdy nie trafi do Stanów Zjednoczonych.



Wiceszef irańskiego MSZ Said Chatibzade powiedział w sobotę, że Teheran nie jest gotowy na nową rundę bezpośrednich rozmów z USA, ponieważ Waszyngton nie rezygnuje z maksymalistycznych żądań w kluczowych kwestiach. Chatibzade powiedział też, że Teheran nie przekaże USA wzbogaconego uranu i nazwał to warunkiem nie do przyjęcia.



Nie ustalono dotąd terminu ani miejsca kolejnej rundy rozmów USA-Iran. Gospodarzem pierwszego spotkania, które odbyło się w ubiegły weekend, był Islamabad - stolica Pakistanu, który jest mediatorem w irańsko-amerykańskich rokowaniach.