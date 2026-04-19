Rosyjski Taganrog nad Morzem Azowskim zaatakowany przez ukraińskie rakiety. Właśnie w tym mieście produkowane są drony wykorzystywane przez rosyjską armię.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

Informację o ataku na Taganrog przekazał ukraiński Sztab Generalny we wpisie na portalu Facebook. Celem uderzenia było przedsiębiorstwo Atlant Aero, będące producentem bezzałogowców uderzeniowych, m.in. typu Mołnia, masowo używanych przez rosyjską armię w wojnie z Ukrainą.

Według relacji świadków, opublikowanych na Telegramie, w mieście były słychać silne eksplozje. Na terenie fabryki wybuchł pożar.

Atlant Aero produkuje drony Mołnia

Wytwarzane przez przedsiębiorstwo Atlant Aero drony FPV pod nazwą Mołnia są produkowanymi masowo bezzałogowcami o prostej konstrukcji i niewielkich rozmiarach. Mogą przenosić ładunki o masie 3-4 kg na odległość do 30 km. Są używane do atakowania celów w bezpośredniej bliskości linii frontu.

Jak informuje ukraiński Sztab Generalny, w zakładach produkowane są także podzespoły do dronów Orion. Ten dron waży około tony i może przenosić do 250 kg ładunku, w tym systemy do zdjęć lotniczych, moduły rozpoznania radioelektronicznego, systemy optoelektroniczne, kierowane bomby lotnicze KAB-20, rakiety Ch-50 oraz Ch-BPLA i inne.

C"Zniszczenie tego przedsiębiorstwa ograniczy zdolności przeciwnika w zakresie produkcji dronów oraz osłabi możliwości rosyjskiego agresora w przeprowadzaniu ataków na cele cywilne na terytorium Ukrainy" - podkreślił sztab we wpisie na Facebooku.

Do poprzedniego ataku w tym samym miejscu doszło miesiąc temu, a także w styczniu - przypomniał ukraiński portal Militarnyj.

