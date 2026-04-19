Ostre słowa prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana o prezydencie USA Donaldzie Trumpie. Pezeszkian oświadczył, że Stany Zjednoczone nie mają podstaw do tego, by pozbawiać Teheranu prawa do rozwijania technologii nuklearnych.

(Prezydent USA Donald) Trump mówi, że Iran nie może korzystać ze swoich praw nuklearnych. (...) Kim on jest, aby pozbawiać naród jego praw? - powiedział Pezeszkian, cytowany przez irańskie media.

Kwestia programu nuklearnego Iranu była jedną z głównych przyczyn rozpoczęcia przez Izrael i USA ataków na Iran. W nocy z wtorku na środę upływa termin dwutygodniowego rozejmu zawartego między USA a Iranem.

Według amerykańskich źródeł, po zbombardowaniu irańskich instalacji nuklearnych przez USA i Izrael w czerwcu 2025 r. w Iranie pozostały niemal 2 tony wzbogaconego uranu, w tym 450 kg wzbogaconego do poziomu 60 proc. Trump zapowiedział w piątek, że zapasy te zostaną wywiezione z Iranu.

W sobotę wiceszef irańskiego MSZ Said Chatibzade oznajmił, że Teheran nie przekaże USA wzbogaconego uranu i nazwał to warunkiem nie do przyjęcia. Zapowiedział również, że strona irańska nie jest gotowa na nową rundę bezpośrednich rozmów z USA, która była planowana w najbliższych dniach stolicy Pakistanu, Islamabadzie.