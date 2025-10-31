12 listopada 2025 r. Ryanair przechodzi całkowicie na cyfrowe karty pokładowe. Oznacza to, że od tego dnia wszyscy pasażerowie podczas odprawy przez internet będą otrzymywać cyfrowe karty pokładowe w aplikacji Ryanair, ponieważ papierowe karty nie będą już wydawane. Odprawy przez internet można dokonać na stronie Ryanair.com lub w aplikacji Ryanair.

Ryanair od 12 listopada będzie akceptować wyłącznie cyfrowe karty pokładowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Niskokosztowy przewoźnik Ryanair ogłosił, że od 12 listopada będzie akceptować wyłącznie cyfrowe karty pokładowe. Linia lotnicza będzie wymagać od pasażerów odprawy online i wygenerowania karty pokładowej w aplikacji Ryanair.

Drukowane papierowe karty pokładowe nie będą już akceptowane.

Jak czytamy na stronie przewoźnika, "wszyscy pasażerowie Ryanair nadal będą otrzymywać e-maile z przypomnieniem o odprawie przez internet na 48 i 24 godziny przed odlotem".

Początkowo zmiana miała nastąpić 3 listopada, ale została przesunięta na okres po szczycie podróży związanym z przerwą śródsemestralną w brytyjskich szkołach.

Z czego wynika ta zmiana?

Linia lotnicza tłumaczy, że podjęła taką decyzję, ponieważ prawie 80 procent jej pasażerów już korzysta z cyfrowych kart pokładowych.

Ponadto, jak czytamy na stronie przewoźnika, cyfrowa karta pokładowa obniża koszty lotniskowe i ceny biletów dla wszystkich pasażerów Ryanair oraz zapewni lepszą obsługę. Linia wspomina też o korzyściach dla środowiska (o 300 ton mniej papieru rocznie).

Co jeśli nie mogę uzyskać dostępu do cyfrowej karty pokładowej na smartfonie?

Istnieje wiele sytuacji, w których pasażer może nie być w stanie wygenerować lub uzyskać dostępu do cyfrowej karty pokładowej w aplikacji Ryanair, na przykład nie posiadając smartfona lub gdy telefon się rozładuje.

W takim przypadku Ryanair potwierdził, że podróżni mogą poprosić o papierową kartę pokładową przy stanowiskach odprawy na lotnisku.

Zostanie ona wydana bezpłatnie, pod warunkiem że pasażer dokonał odprawy online.

Dotyczy to również lotów z Maroka, gdzie rząd wymaga od pasażerów posiadania papierowych kart pokładowych.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące cyfrowych kart pokładowych możecie znaleźć na stronie przewoźnika lub klikając TUTAJ>>>



