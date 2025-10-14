Linie lotnicze Finnair poinformowały o odwołaniu około 40 lotów zaplanowanych na poniedziałkowy wieczór oraz wtorek. Powodem takiej decyzji okazało się niezgodne z zaleceniami producenta pranie pokrowców foteli w samolotach typu Airbus. Sytuacja dotknęła około 5 tysięcy pasażerów, którzy mieli podróżować m.in. do Paryża, Brukseli, Rzymu, Warszawy i Krakowa.

Finnair odwołał około 40 lotów z powodu czyszczenia foteli w samolotach w nieodpowiedni sposób / Shutterstock

Linie lotnicze Finnair poinformowały, że odwołują niektóre rejsy samolotami typu Airbus z powodu niezgodnego z zaleceniem producenta wypraniem pokrowców foteli pasażerskich.

Odwołane loty dotyczą około 5 tys. pasażerów, którzy mieli podróżować zawieszonymi ośmioma samolotami Airbus A320, w tym m.in. do Paryża, Brukseli i Rzymu, a także do Warszawy i Krakowa.

W tym roku Finnair został uznany przez niemiecki serwis Flightright za najgorszą linię lotniczą w Europie.

Więcej ciekawych informacji ze świata znajdziecie na stronie głównej rmf24.pl

Jak przekazał fiński przewoźnik, pokrowce foteli w samolotach Airbus były od dłuższego czasu poddawane praniu wodnemu. Producent tkaniny zgłosił jednak zastrzeżenia co do tej metody czyszczenia.

"Pokrowce foteli zostały poddane praniu wodnemu, a czynność ta była wykonywana od dłuższego czasu, jednak producent tkaniny poinformował, że wpływ takiej metody czyszczenia na ochronę przeciwpożarową nie został odpowiednio zweryfikowany" – przekazał Finnair.

Utrudnienia dla tysięcy pasażerów

Odwołane loty dotyczą około 5 tys. pasażerów, którzy mieli podróżować zawieszonymi ośmioma samolotami Airbus A320, w tym m.in. do Paryża, Brukseli i Rzymu, a także do Warszawy i Krakowa.

Finnair wyraził ubolewania z powodu „niefortunnej sytuacji”, zaznaczając jednak, że możliwe są kolejne odwołane loty.

To wszystko zbiegło się z początkiem tradycyjnego tygodnia szkolnych ferii jesiennych w Finlandii, co dodatkowo utrudniło znalezienie alternatywnych połączeń dla poszkodowanych pasażerów.

To nie pierwszy trudny moment dla fińskiego przewoźnika w tym roku. Wcześniej Finnair zmagał się z licznymi strajkami personelu pokładowego i naziemnego, które skutkowały odwołaniem setek lotów.

W efekcie niemiecki serwis Flightright uznał Finnair za najgorszą linię lotniczą w Europie.





