Prezydent USA oświadczył w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym, że dobrze dogaduje się z przywódcą Korei Północnej. Donald Trump dodał, że bardzo chciałby się spotkać z Kim Dzong Unem.

Spotkanie Trump - Kim Dzong Un w 2019 roku. / SHEALAH CRAIGHEAD / PAP/Newscom

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po raz kolejny zaskoczył opinię publiczną swoimi wypowiedziami na temat przywódcy Korei Północnej.

W dzisiejszej rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym podkreślił, że łączą go bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem i wyraził chęć ponownego spotkania.

Trump: Mam bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem

Donald Trump nie krył, że jego stosunki z północnokoreańskim przywódcą są wyjątkowo dobre.

Mam bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem. Wiele osób mogłoby powiedzieć, że to straszne. Nie, to jest dobre. Pewnego dnia się z nim spotkam. Nie mogę się doczekać naszego spotkania - powiedział były prezydent USA.

Trump przypomniał również, że wcześniej dwukrotnie spotkał się z Kimem. Podkreślił, że zna przywódcę Korei Północnej "lepiej od prawie wszystkich".