Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un nadzorował testy dwóch nowych rakiet przeciwlotniczych – poinformowała w niedzielę państwowa agencja KCNA. Według tego źródła rakiety okazały się skuteczne w zapobieganiu zagrożeniom z powietrza, takim jak drony czy pociski manewrujące.
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un osobiście nadzorował testy dwóch nowych rakiet przeciwlotniczych.
Według oficjalnych doniesień, pociski mają skutecznie chronić kraj przed zagrożeniami z powietrza, takimi jak drony czy pociski manewrujące.
Szczegóły dotyczące rodzaju rakiet oraz miejsca ich testowania nie zostały jednak ujawnione.