Jak poinformowała państwowa agencja KCNA, Kim Dzong Un postawił również przed naukowcami z przemysłu obronnego "ważne zadania" do realizacji przed dużą konferencją polityczną, która ma się odbyć na początku 2026 roku.

Szczegóły tych wyzwań nie zostały ujawnione, jednak podkreślono, że mają one kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju północnokoreańskich sił zbrojnych.

Testy rakiet w cieniu międzynarodowych spotkań

Testy nowych rakiet zbiegły się w czasie z wizytą prezydenta Korei Południowej Li Dze Mjunga w Tokio.

Podczas spotkania z premierem Japonii Shigeru Ishibą zapowiedziano wzmocnienie dwustronnej współpracy oraz trójstronnej przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi wobec wspólnych wyzwań, takich jak ambicje nuklearne Korei Północnej.

W niedzielę Li Dze Mjung ma udać się do USA na spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem.



Od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, Korea Północna wysłała do Moskwy dziesiątki tysięcy żołnierzy oraz znaczne ilości broni, w tym rakiet balistycznych.

W zamian Rosja może dostarczać Korei Północnej technologie wzmacniające jej siły zbrojne.







