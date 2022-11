Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un oświadczył, że finalnym celem Korei Północnej jest "posiadanie najpotężniejszego arsenału nuklearnego na świecie". Wygłosił to oświadczenie podczas uroczystości promowania oficerów pracujących przy programie nuklearnym na wyższe stopnie wojskowe.

Kim Dzong Un/ Zdj.. ilustracyjne / Shutterstock

Niedawno Kim obserwował test nowego międzykontynentalnego pocisku balistycznego ICBM) Hwasong-17. Zapowiedział wówczas stworzenie "nuklearnej odpowiedzi na amerykańskie groźby nuklearne".



Podczas sobotniej uroczystości Kim powiedział, że celem budowy północnokoreańskiego arsenału nuklearnego jest "ochrona godności i suwerenności państwa i narodu" a celem ostatecznym jest" posiadanie najpotężniejszego potencjału strategicznego na świecie, absolutnej siły nie mającej precedensu w tym stuleciu".



Kim nazwał pocisk Hwasong-17 "najsilniejszą bronią strategiczną na świecie" i oświadczył, że północnokoreańscy naukowcy dokonali "wspaniałego postępu" w opracowywaniu technologii umieszczania głowic nuklearnych na pociskach balistycznych. Dodał, że spodziewa się umacniania i rozwoju potencjału nuklearnego kraju "w wyjątkowo szybkim tempie".



Pocisk Hwasong-17- jak oceniają eksperci - jest zdolny do osiągnięcia obszaru kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Waszyngton, po ostatnim wystrzeleniu tego pocisku, wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do pociągnięcia Pjongjangu do odpowiedzialności za dokonywane testy rakietowe, których Korei Północnej zabraniają rezolucje ONZ.