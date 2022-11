Kim Dzong Un przyszedł z nieoczekiwanym gościem, by w piątek osobiście nadzorować wystrzelenie międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Na zdjęciach, które obiegły świat, przywódca trzyma za rękę… swoją córkę.

Kim Dzong Un z córką / KCNA / PAP/EPA

To pierwszy raz, kiedy dyktator Korei Północnej pozwolił na sfotografowanie swojej córki. W piątek Kim Dzong Un przyszedł ze swoją latoroślą nadzorować wystrzelenie międzykontynentalnego pocisku balistycznego.

Na zdjęciach, opublikowanych przez północnokoreańską agencję KCNA, widać Kim Dzong Una trzymającego za rękę dziewczynkę, ubraną w białą kurtkę.

KCNA nie podała ani imienia dziecka Kim Dzong Una, ani jej wieku.

Na kolejnych zdjęciach widać żonę północnokoreańskiego przywódcy, Ri Sol Ju.

/ KCNA / PAP/EPA

Według ekspertów, zajmujących się tym zamkniętym dla świata państwem, Kim Dzong Un ma najpewniej troje dzieci: dwie córki i syna.

Widziana na zdjęciach dziewczynka prawdopodobnie nazywa się Ju Ae i ma ok. 12-13 lat. Jest najstarszym dzieckiem Kima.

Pierwszy raz widzimy córkę Kim Dzong Una na oficjalnym przedsięwzięciu. To pokazuje, że czuje się on na tyle bezpiecznie, by wziąć ją ze sobą - komentuje w rozmowie z agencją Reutera ekspert od Korei Północnej Michael Madden z Stimson Center w Waszyngtonie.

Dyktatorskie rządy w Korei Północnej są przekazywane dziedzicznie od czasu jej powstania w 1948 roku. Kim Dzong Un przejął władzę 2011 roku po śmierci swojego ojca Kim Dzong Ila.

/ KCNA / PAP/EPA

Zdaniem Michaela Maddena Kim Dzong Un, dając się sfotografować z córką, wysyła światu i północnokoreańskim elitom przesłanie o czwartej już generacji Kimów w Korei Północnej, przygotowującej się do sukcesji.

Madden zauważa, że Ju Ae za 4-5 lat zacznie naukę na uniwersytecie albo rozpocznie służbę wojskową.

Będzie przyuczana do przejęcia przywództwa, może zostać doradcą, ale graczem zza sceny, podobnie jak jej ciotka - powiedział, nawiązując do Kim Jo Dzong, siostry Kim Dzong Una, która pełni wysoką funkcję w aparacie propagandy.