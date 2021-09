W Komisji Europejskiej zapadła już decyzja o aktywowaniu pierwszego etapu mechanizmu warunkowości "pieniądze za praworządność" – ustaliła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginion. To mechanizm, który na szczycie Unii Europejskiej w grudniu ubiegłego roku próbowały zablokować Polska i Węgry. Umożliwia on odbieranie funduszy za nieprzestrzeganie zasad praworządności, jeżeli ma to wpływ na finanse UE.

