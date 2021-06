Prezes TSUE zdecydował o rozpoznaniu w trybie przyspieszonym spraw dotyczących mechanizmu warunkowości, służącego ochronie budżetu UE w przypadku naruszenia praworządności w państwach członkowskich. Rozprawa odbędzie się 11 i 12 października - poinformował TSUE na Twitterze.

W maju Parlament Europejski złożył do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek, aby ten w przyspieszonym trybie zajął się skargą Polski i Węgier, dotyczącą mechanizmu powiązania unijnych funduszy z praworządnością.

Chodzi o skargi, jakie Polska i Węgry w marcu złożyły do Trybunału na tzw. mechanizm warunkowości w budżecie UE.

Rozprawa odbędzie się 11 i 12 października. Polska i Węgry liczyły, że mechanizm ten będzie stosowany najwcześniej za dwa, a może i trzy lata. Wymuszając na szczycie w grudniu zapis o tym, że KE musi poczekać z wytycznymi w sprawie mechanizmu na wyrok TSUE, który stwierdzi, czy jest on zgodny z unijnym prawem - Polska i Węgry chciały odwlec jego stosowanie.

PE poprosił jednak w maju o tryb przyspieszony [PE jako strona tego postępowania miał prawo wnieść taki wniosek przyp. RMF FM], na co zgodził się dzisiaj prezes TSUE.

Źródła w TSUE podały, że jeżeli rozprawa ma się odbyć w październiku "to wyroku można się spodziewać do końca roku".

KE przygotowuje wytyczne dotyczące stosowania mechanizmu "pieniądze za praworządność"

Komisja Europejska już teraz sprawdza, czy są jakieś przypadki naruszenia praworządności, które mają wpływ na unijne finanse. Zapewnia też, że jeżeli znajdzie takie przypadki, to notyfikuje je danemu państwu. Przygotowała już także wstępną wersje wytycznych w sprawie stosowania mechanizmu. Zamierza ją już w przyszłym tygodniu konsultować z Parlamentem Europejskim. Jak niedawno ujawnił komisarz ds. polityki regionalnej - w wytycznych tych znajdzie się zapis o tym jak chronić ostatniego beneficjanta unijnego wsparcia. Chodzi o to, żeby ukarane zostały władze a nie - obywatele.

Prawdopodobnie mechanizm zacznie więc być realnie stosowany od nowego roku, czyli już po wyroku TSUE. Komisja Europejska zacznie zawieszać czy wstrzymywać unijne wypłaty. Na szybkie stosowanie przez KE tego mechanizmu bardzo naciska PE. Wczoraj przyjął nawet rezolucję w której grozi KE - pozwem do TSUE jeżeli nie zacznie go stosować. Eurodeputowani wychodzą z założenie, że unijne prawo należy stosować, a rozporządzenie w sprawie mechanizmu weszło już w życie 1 stycznia.

