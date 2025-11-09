Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8 wystąpiło w niedzielę na wschód od japońskiej wyspy Honsiu. Dla prefektury Iwate wydano ostrzeżenie przed tsunami.
Jak przekazała amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS), do trzęsienia ziemi na wschód od japońskiej wyspy Honsiu doszło w niedzielę tuż po godz. 9:00 czasu polskiego (po godz. 17:00 czasu lokalnego).
Epicentrum znajdowało się 126 km na wschód od miasta Yamada w prefekturze Iwate, z kolei hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi, było położone na głębokości 10 km.
Japońskie służby wydały dla prefektury Iwate ostrzeżenie przed tsunami.
