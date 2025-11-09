Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,8 wystąpiło w niedzielę na wschód od japońskiej wyspy Honsiu. Dla prefektury Iwate wydano ostrzeżenie przed tsunami.

/ RMF FM

Jak przekazała amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS), do trzęsienia ziemi na wschód od japońskiej wyspy Honsiu doszło w niedzielę tuż po godz. 9:00 czasu polskiego (po godz. 17:00 czasu lokalnego).

Epicentrum znajdowało się 126 km na wschód od miasta Yamada w prefekturze Iwate, z kolei hipocentrum, czyli ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi, było położone na głębokości 10 km.

Japońskie służby wydały dla prefektury Iwate ostrzeżenie przed tsunami.