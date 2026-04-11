Brytyjski rząd wstrzymał ratyfikację umowy o przekazaniu wysp Czagos Mauritiusowi - poinformowały media w Wielkiej Brytanii. Plan przekazania wysp spotkał się z krytyką ze strony prezydenta USA, Donalda Trumpa, ze względu na strategiczne położenie archipelagu.

Wyspa Diego Garcia w archipelagu Czagos / US DEPT OF DEFENSE / PAP/EPA

Na mocy umowy, Wielka Brytania miała przekazać Mauritiusowi Czagos, ale przez 99 lat nadal dzierżawić wyspę Diego Garcia z ważną bazą wojskową.

Ponad 100 mln funtów rocznie

Na mocy podpisanej w maju zeszłego roku umowy Wielka Brytania ma przekazać Mauritiusowi zwierzchnictwo nad całym archipelagiem Czagos, ale przez 99 lat dzierżawiłaby wyspę Diego Garcia, na której znajduje się wspólna brytyjsko-amerykańska baza wojskowa.

Koszt tej dzierżawy ma wynosić ok. 101 mln funtów rocznie.

Choć początkowo Donald Trump deklarował poparcie dla umowy, w tym roku zaczął ją krytykować - nazywając oddanie wysp "aktem wielkiej głupoty" - i kilkakrotnie wzywał brytyjskiego premiera Keira Starmera do wycofania się z niej.

Wielka Brytania była w trakcie uchwalania ustawy mającej na celu nadanie mocy prawnej porozumieniu w sprawie przekazania wysp Czagos, ale choć projekt ustawy znajdował się na końcowym etapie procedury legislacyjnej, to według urzędników nie uda się tego zrobić przed końcem obecnej sesji parlamentu.

Mowa tronowa bez wysp Czagos?

Brytyjskie media ujawniły w nocy z piątku na sobotę, że projekt ustawy w sprawie wysp Czagos nie znajdzie się w zaplanowanej na połowę maja mowie tronowej Karola III, w której monarcha przedstawi plany legislacyjne rządu na kolejną sesję parlamentu. To w praktyce oznacza odłożenie sprawy na nieokreśloną przyszłość.

"Diego Garcia stanowi kluczowy strategiczny zasób wojskowy zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla USA. Zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa operacyjnego tej bazy jest i pozostanie naszym priorytetem - to właśnie stanowi główny powód zawarcia tej umowy. Nadal uważamy, że porozumienie to jest najlepszym sposobem na zabezpieczenie długoterminowej przyszłości bazy, ale zawsze podkreślaliśmy, że przystąpimy do realizacji umowy tylko wtedy, gdy uzyska ona poparcie Stanów Zjednoczonych" - oświadczył rzecznik brytyjskiego rządu.

Kluczowa baza wojskowa

Archipelag Czagos to ponad 600 wysp położonych na Oceanie Indyjskim, około 500 kilometrów na południe od Malediwów.

Najważniejszym punktem tego terytorium jest atol Diego Garcia, gdzie znajduje się kluczowa baza wojskowa wykorzystywana przez siły USA i Wielkiej Brytanii.

To właśnie stąd prowadzono m.in. naloty na cele Huti w Jemenie w latach 2024-2025, a także operacje przeciwko talibom i Al-Kaidzie w Afganistanie w 2001 roku.