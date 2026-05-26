​Problemy byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko. Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) i Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) poinformowały o skierowaniu sprawy do sądu. Polityczka jest podejrzewana o proponowanie łapówek deputowanym do parlamentu. Grozi jej od 5 do 10 lat więzienia oraz konfiskata mienia.

Była premier Ukrainy Julia Tymoszenko

Sprawa dotyczy podejrzenia o proponowanie łapówek deputowanym do parlamentu Ukrainy; według śledczych Tymoszenko miała inicjować systemowy mechanizm przekazywania nielegalnych korzyści w zamian za lojalność podczas głosowań.

Szczegóły w tej sprawie przekazała Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna.

"Prokurator SAP, opierając się na materiałach z dochodzenia przygotowawczego przeprowadzonego przez NABU, skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko przewodniczącej jednej z frakcji parlamentarnych Rady Najwyższej Ukrainy. Sprawa została ujawniona w styczniu 2026 roku w związku z propozycją przekazania nielegalnych korzyści posłom do Rady Najwyższej Ukrainy" - napisała w komunikatorze Telegram.

Ustalenia śledztwa

Zarówno SAP, jak i NABU nie podają nazwiska podejrzanej, ale z okoliczności sprawy wynika, że chodzi o Julię Tymoszenko. Zgodnie z ustaleniami śledztwa, pomimo ujawnienia przez NABU i SAP w grudniu 2025 r. faktów dotyczących uzyskiwania nielegalnych korzyści przez posłów parlamentu Ukrainy w zamian za podejmowanie decyzji dotyczących projektów ustaw w parlamencie, oskarżona zainicjowała negocjacje z niektórymi posłami w sprawie wprowadzenia systemowego mechanizmu udzielania nielegalnych korzyści w zamian za lojalne zachowanie podczas głosowań.

"Nie chodziło o jednorazowe porozumienia, ale o regularny mechanizm współpracy, który przewidywał wypłaty z góry i był zaplanowany na dłuższy okres. Posłowie mieli otrzymywać wskazówki dotyczące głosowania, a w niektórych przypadkach dotyczące wstrzymania się od głosu lub nieuczestniczenia w głosowaniu" - zaznaczyła SAP.

Co grozi Tymoszenko?

W styczniu Ukraiński Wyższy Sąd Antykorupcyjny zastosował kaucję w wysokości 33,28 mln hrywien (ok. 2,7 mln złotych) jako środek zapobiegawczy wobec Tymoszenko. Cała kwota kaucji została wpłacona. Julia Tymoszenko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich polityczek. Dwukrotnie pełniła funkcję premiera Ukrainy: w 2005 r. i w latach 2007-2010. Ponadto, trzykrotnie bez powodzenia startowała w wyborach prezydenckich: w 2010, 2014 i 2019 r. Obecnie jest deputowaną do Rady Najwyższej Ukrainy i pozostaje wpływową postacią ukraińskiej sceny politycznej.