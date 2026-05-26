Stacja Concordia, zlokalizowana na Antarktydzie w jednym z najbardziej odizolowanych obszarów Ziemi, stała się miejscem wyjątkowego eksperymentu naukowego. Przez dziesięć miesięcy grupa badaczy analizowała, jak ekstremalne warunki wpływają na dynamikę pracy zespołowej. Wyniki tych badań rzucają nowe światło na relacje międzyludzkie w środowiskach zamkniętych i odizolowanych, takich jak misje kosmiczne, stacje polarne czy platformy wiertnicze. Wnioski, opisane przez badaczy z Uniwersytetów w Zurychu i Bernie na lamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" nie są przesadnie optymistyczne.

Stacja Concordia / Fot. Jessica Studer - University of Zurich

W rejonie Antarktydy, gdzie mieści się stacja Concordia, temperatura może spadać zimą nawet minus 80 stopni Celsjusza, a kontakt ze światem zewnętrznym jest niemal całkowicie odcięty. Z tego powodu stacja ta uznawana jest za doskonały model do badań nad funkcjonowaniem zespołów w warunkach podobnych do tych, z jakimi będą musieli zmierzyć się przyszli uczestnicy długotrwałych misji na Księżyc czy Marsa.

Pod dyskretną obserwacją

Podczas dziesięciomiesięcznego pobytu na stacji, dwunastoosobowy zespół był poddawany regularnym badaniom. Uczestnicy czterokrotnie wypełniali szczegółowe ankiety dotyczące relacji społecznych, poczucia samotności, poziomu zaufania, konfliktów, spójności zespołu oraz własnej efektywności. Dodatkowo, każdy z nich nosił specjalny czujnik, który automatycznie rejestrował, kiedy i jak długo przebywali w bliskiej obecności innych członków zespołu. Te nowoczesne urządzenia umożliwiają dyskretną obserwację zmian w codziennych interakcjach bez zakłócania pracy zespołu.

Jednym z najbardziej zaskakujących wniosków z badania było to, że częstszy kontakt fizyczny nie zawsze przekładał się na lepsze relacje. Wręcz przeciwnie, osoby, które częściej przebywały w bliskim otoczeniu innych, częściej zgłaszały konflikty, narastające poczucie nieufności oraz spadek efektywności pracy. Wyniki sugerują, że w warunkach silnego zamknięcia i izolacji, nie tylko samotność, ale także ciągła bliskość może być źródłem stresu i napięć.

Jak podkreślają autorzy badania, nie można jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną, a co skutkiem tych zjawisk. Możliwe, że osoby czujące się samotne częściej poszukiwały kontaktu z innymi, jednak te interakcje nie zawsze przynosiły oczekiwane wsparcie.

Podziały w zespole

Analiza danych z czujników wykazała również, że wraz z upływem czasu zespół coraz wyraźniej dzielił się na podgrupy. Uczestnicy chętniej nawiązywali kontakty z osobami mówiącymi tym samym językiem lub pochodzącymi z tego samego kraju. Z jednej strony takie zachowania mogą dawać poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w trudnych sytuacjach, z drugiej jednak prowadzą do podziałów w zespole i mogą osłabiać jego spójność, zwłaszcza w grupach wielokulturowych.

Badania przeprowadzone na stacji Concordia mają szczególne znaczenie dla planowania przyszłych misji kosmicznych, podczas których niewielkie zespoły będą musiały przez wiele miesięcy lub lat funkcjonować w całkowitej izolacji, z ograniczonym dostępem do prywatności i kontaktu ze światem zewnętrznym. Jednak wnioski te można odnieść także do innych środowisk ekstremalnych, takich jak okręty podwodne, platformy wiertnicze czy inne odizolowane placówki badawcze.

Konflikty, nieufność, osamotnienie

Eksperci podkreślają, jak ważne jest wczesne rozpoznawanie i monitorowanie dynamiki społecznej w takich zespołach oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologicznego. Dotychczasowe badania prowadzone w mniej ekstremalnych warunkach sugerowały, że silna sieć społeczna i częste kontakty pomagają budować odporność psychiczną i wspierają efektywność zespołu. Wyniki uzyskane na stacji Concordia pokazują jednak, że w środowiskach skrajnie zamkniętych i odizolowanych, nadmiar kontaktów może prowadzić do przeciwnych efektów, wzrostu częstości konfliktów, poziomu nieufności i poczucia osamotnienia.

W miarę postępu badań naukowcy planują dokładniej przyjrzeć się, które rodzaje interakcji społecznych pomagają redukować stres, a które mogą go zwiększać. Ta wiedza może okazać się kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności pracy zespołów funkcjonujących w najbardziej wymagających warunkach na Ziemi i poza nią.

