W stolicy Czech zmarł emerytowany arcybiskup Pragi, kardynał Dominik Duka - poinformowało arcybiskupstwo praskie, którym Duka kierował przez ponad 12 lat, do 2022 roku. Hierarcha zakończył spór z państwem o katedrę św. Wita w Pradze i wynegocjował zwrot dóbr kościelnych. Duchowny miał 82 lata.

Zmarł były prymas Czech kardynał Dominik Duka / Grzegorz Michałowski / PAP

Kardynał Dominik Duka nie żyje. Były arcybiskup Pragi i prymas Czech zmarł po długiej walce z problemami zdrowotnymi.

Duka był dominikaninem, do zakonu wstąpił w 1968 roku, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie.

W czasach komunizmu stracił państwową zgodę na pełnienie posługi, pracował jako kreślarz w zakładach Skody, a za nielegalną działalność duszpasterską trafił do więzienia, gdzie poznał Vaclava Havla.

W 2010 roku został arcybiskupem Pragi i prymasem Czech.

Był ważną postacią w negocjacjach dotyczących zwrotu majątków kościelnych przejętych przez komunistyczne władze.

Kardynał Duka odegrał kluczową rolę w rozwiązaniu sporu o zarządzanie katedrą św. Wita na praskim Wzgórzu Zamkowym - obecnie świątynią wspólnie zarządzają arcybiskupstwo i kancelaria prezydenta.

Znany był z konserwatywnych poglądów i nie unikał kontrowersyjnych tematów. Był także przyjacielem Polski - odprawiał msze na Śnieżce, wspierał polskich księży i biegle mówił po polsku.

Trumna z ciałem kardynała Duki zostanie wystawiona 13-14 listopada w kościele Wszystkich Świętych na Zamku Praskim. Pogrzeb odbędzie się 15 listopada w katedrze św. Wita.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl

Arcybiskup zmagał się z problemami zdrowotnymi. 6 października kard. Duka przeszedł pilną operację w Centralnym Szpitalu Wojskowym w Pradze. "W minionym tygodniu został wypisany, ale w sobotę musiał wrócić do szpitala. Był w stanie krytycznym" - poinformowała archidiecezja.

To tam poznał późniejszego prezydenta Czech Vaclava Havla

Duka był dominikaninem. Do zakonu wstąpił w 1968 roku, a dwa lata później został wyświęcony na księdza. W 1975 r. stracił państwową zgodę niezbędną do oficjalnego pełnienia posługi w latach komunizmu. Zaczął pracować jako kreślarz w zakładach Skody, a w 1981 r. za nielegalną działalność duszpasterską trafił do więzienia, gdzie poznał m.in. późniejszego prezydenta Czechosłowacji i Czech Vaclava Havla. W 1986 r. został przeorem i prowincjałem dominikanów. Urząd ten piastował do czasu objęcia godności biskupa w Hradcu Kralove.

Arcybiskupem Pragi i prymasem Czech Duka został w 2010 roku.

Nie jest tajemnicą, że brał aktywny udział w negocjacjach dotyczących zwrotu majątków kościelnych, przejętych przez komunistyczne władze. Po 1989 roku dobra kościelne zwrócono, ale bez trwałych ustawowych podstaw. Kwestię tę uregulowano w 2013 r., dzięki czemu Kościół otrzymał nieruchomości i inny majątek o wartości - w przeliczeniu - kilku miliardów złotych. Za niezwrócone jeszcze mienie w ciągu 30 lat ma otrzymać dodatkowe 8 mld zł. W zamian państwo przestało wypłacać Kościołowi pieniądze na jego działalność.

Spór o własność i zarządzanie katedrą na praskim Wzgórzu Zamkowym

Duka zaangażował się też w rozwiązanie wieloletniego sporu o własność i zarządzanie katedrą św. Wita, Wojciecha i Wacława na praskim Wzgórzu Zamkowym. Po przejęciu przez państwo w 1950 r. świątynia była zarządzana przez kancelarię czechosłowackich, a później czeskich prezydentów.

Po długich negocjacjach z przedstawicielami prezydenta Vaclava Klausa wypracowano porozumienie i obecnie zarząd nad katedrą sprawują wspólnie arcybiskupstwo i kancelaria głowy państwa.

Światopogląd duchownego

Kardynał był znany z konserwatywnych poglądów, a jego komentarze do sytuacji w kraju i na świecie często budziły kontrowersje nie tylko w zlaicyzowanym czeskim społeczeństwie, ale też wśród innych duchownych oraz wiernych. Krytykował podawanie pigułki "dzień po", występował przeciw wystawianiu sztuk teatralnych, które uznał za "obrazoburcze". Przegrał w tej sprawie przed czeskimi sądami.

Był przyjacielem Polski. Na Śnieżce w kaplicy św. Wawrzyńca, położonej na samej granicy polsko-czeskiej, odprawiał mszę dla wiernych z obu krajów. Pomagał i oferował wsparcie polskim księżom, którzy pełnili posługę w Czechach. Przy okazji polskich świąt często gościł w ambasadzie RP w Pradze. Mówił w języku polskim, którego nauczył się, słuchając Radia Wolna Europa.

Arcybiskupstwo praskie zdecydowało, że trumna z ciałem kardynała Duki zostanie wystawiona w dniach 13-14 listopada w kościele Wszystkich Świętych na Zamku Praskim. Pogrzeb zaś odbędzie się w katedrze św. Wita 15 listopada.