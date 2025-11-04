Nowy Jork żyje jednym nazwiskiem: Zohran Mamdani. Jeszcze niedawno niemal anonimowy polityk, dziś murowany faworyt wyścigu o fotel burmistrza. Młody, lewicowy muzułmanin chce nie tylko zamrozić czynsze i wprowadzić darmowe autobusy, lecz także rzuca wyzwanie samemu Donaldowi Trumpowi. Ten już zdążył zagrozić mieszkańcom Nowego Jorku, że - jeśli wybiorą Mamdaniego na burmistrza - być może odetnie metropolię od napływu gotówki z funduszy federalnych.

Zohran Mamdani na spotkaniu z seniorami w domu kultury / Spencer Platt/Getty Images / AFP/EAST NEWS

Wybory w Nowym Jorku mogą zakończyć się historycznym zwycięstwem 34-letniego Zohrana Mamdaniego,

Gdyby został wybrany, byłbym pierwszym muzułmańskim burmistrza Nowego Jorku.

Mamdani, socjalista i aktywista, obiecuje zamrożenie czynszów, darmowe autobusy i opiekę nad dziećmi, finansowane przez podwyżki podatków dla najbogatszych.

Donald Trump nazywa go "komunistą" i grozi odcięciem środków federalnych dla Nowego Jorku, co jednak nie zniechęca mieszkańców.

Mieszkańcy Nowego Jorku wybiorą dziś nowego burmistrza, zaś w New Jersey i Wirginii wybrani zostaną nowi gubernatorzy. To pierwszy duży sprawdzian wyborczy podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa. Sondaże przewidują wygraną socjalisty Zohrana Mamdaniego w Nowym Jorku oraz demokratów w obu stanach.

Wybory w Nowym Jorku będą zwieńczeniem jednej z najbardziej burzliwych i przyciągających uwagę mediów kampanii na burmistrza największego miasta Ameryki. Sondaże wskazują, że głosowanie zakończy się historycznym rezultatem: zwycięstwem 34-letniego Zohrana Mamdaniego, który może zostać pierwszym muzułmańskim burmistrzem Nowego Jorku.

Nowojorska rewolucja, czyli skąd wziął się Zohran Mamdani?

Jeszcze latem jego nazwisko padało tylko w gronie lokalnych działaczy. Dziś Zohran Mamdani jest na ustach całego miasta.

34-latek, syn indyjskich imigrantów urodzony w Ugandzie, do USA przyjechał jako dziecko. Nowy Jork stał się jego domem, a dzielnica Astoria w Queens - centrum politycznego trzęsienia ziemi. To stąd wyrusza w miasto armia wolontariuszy z plakatami i kredą, by na chodnikach malować hasła: "Zamrozić czynsze!" i "Bezpłatne autobusy!".

Mamdani to polityk z krwi i kości: aktywista, były raper (jako Young Cardamom i Mr. Cardamom) i członek lewicowego skrzydła demokratów. W 2021 roku dostał się do parlamentu stanu Nowy Jork, a rozgłos przyniosła mu głodówka w obronie nowojorskich taksówkarzy. Dziś idzie po więcej - chce być pierwszym muzułmańskim burmistrzem amerykańskiej metropolii.

Tłumy za Mamdanim, elity przeciw

W Astorii - dzielnicy, z której pochodzi - czuć przedwyborczą euforię. Dla mieszkańców kluczowe są bezpłatne autobusy i opieka nad dziećmi. Dla nich Mamdani to obietnica Nowego Jorku, w którym każdy może żyć z godnością.

Mamdani nie owija w bawełnę. Określa się jako socjalista, chce zamrożenia czynszów, darmowych autobusów i bezpłatnej opieki nad dziećmi. Jak sfinansować te ambitne obietnice? Poprzez podwyżki podatków dla najbogatszych i korporacji. Tu jednak pojawiają się przeciwności.

Na scenę wkracza - pochodzący z Nowego Jorku - Donald Trump, który w Mamdanim widzi "komunistę". Prezydent USA nie owija w bawełnę i grozi: Będzie mi trudno jako prezydentowi dawać Nowemu Jorkowi dużo pieniędzy. Bo jeśli miastem rządzi komunista, to marnujecie wszystkie pieniądze, które tam wysyłacie.

Zagrożenie odcięciem środków federalnych to poważny oręż - ale nowojorczycy wydają się nie przejmować.

Zohran Mamdani chce wprowadzić darmowe autobusy / OLGA FEDEROVA / PAP/EPA

Głównym przeciwnikiem Mamdaniego jest były gubernator Andrew Cuomo, który startuje jako kandydat niezależny i może liczyć na wsparcie miliarderów. Jednak mimo potężnych pieniędzy establishmentu, Cuomo nie potrafi złamać przewagi Mamdaniego w sondażach.

Mamdani to polityczna świeżość, która przyciąga młodych, migrantów i członków związków zawodowych. Jego obecność w mediach społecznościowych, popkulturowe poczucie humoru i autentyczność sprawiają, że staje się idolem nowego pokolenia wyborców. Jego ślubne zdjęcia z metra czy teledyski viralowo podbijają sieć, a on sam nie boi się rozmawiać nawet z sympatykami Trumpa.

Nie brakuje jednak wątpliwości. Czy debiutant z niewielkim doświadczeniem podoła zarządzaniu miastem z budżetem 116 miliardów dolarów i 8,5-milionową populacją? Konserwatywne środowiska żydowskie są krytyczne wobec jego poglądów na temat Izraela, a rywale nie szczędzą mu oskarżeń o antysemityzm i podsycają islamofobiczne nastroje.

Co dalej z demokratami?

Jeśli Mamdani wygra, Partia Demokratyczna stanie przed historycznym wyborem. Czy pójść za lewicową falą, czy pozostać przy umiarkowanym kursie? Zwycięstwo 34-latka może rozniecić ogólnokrajową debatę o przyszłości partii i sposobach walki z prawicowym populizmem Trumpa. Jednak podziały w szeregach demokratów są głębokie - nie wszyscy wierzą, że recepta z Nowego Jorku sprawdzi się w innych częściach kraju.