Pracownik australijskiego parku gadów w Sombersby przy użyciu pęsety rozpakował worek z jajkami atraksa, ptasznika australijskiego. Z wnętrza wybiegło kilkadziesiąt świeżo wyklutych osobników. Park opublikował nagarnie na swoim Facebooku z ostrzeżeniem, by nie oglądali go ludzie o słabych nerwach.

Worek pełen najjadowitszych pająków na świecie Storyful/x-news



W Australii żyje ponad 30 gatunków atraksów. Atraks robustus to najbardziej jadowity pająk na świecie. W 2017 roku jeden z australijskich ogrodów zoologicznych zainicjował akcję łapania tych pająków i przynoszenia, w celu "wydojenia" z nich jadu. Używa się go do produkcji antidotum. Wysokie upały zwiększyły aktywność atraksów, co w efekcie przyniosło więcej ukąszeń.